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Spor Aboubakar ile ilgili süreç resmen başlıyor
Spor

Aboubakar ile ilgili süreç resmen başlıyor

Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ettiği maçta iki gol kaydeden Aboubakar ile ilgili kritik süreç başlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 09:44:00 -
Aboubakar ile ilgili süreç resmen başlıyor

Aboubakar, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 5 maçta daha en az 45 dakika forma giyerse 1+1 yıllık sözleşmesindeki 1 senelik uzatma opsiyonunu kullanma hakkı kazanacak.
Attığı iki şık golle kritik sınavda Beşiktaş'ı galibiyete taşıyan Kamerunlu yıldızın yakın çevresine Malatya'da yaşananlardan büyük üzüntü duyduğunu söylediği belirlendi. Deneyimli golcü, siyah-beyazlı kulübün kariyerinde çok özel bir yeri olduğunu da dile getirdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor deplasmanında oyundan çıkarken yedek kulübesine doğru yaptığı el-kol hareketleri nedeniyle tepki toplayan Vincent Aboubakar'la tesislerde görüşmüş ve tatlı sert uyarılarda bulunmuştu. Yüz yüze görüştüğü deneyimli oyuncunun moral bozukluğu yaşamasına izin vermeyen Yalçın'ın, Gaziantep FK maçında attığı iki golle yıldızlaşan Aboubakar'ı bu kez özel olarak tebrik ettiği aktarıldı.

Sadece 5 maç kaldı

Yeni Malatya deplasmanında yaptığı hatayı kabul eden ve sürpriz tepkisinin en çok da kendisinin yerine oyuna giren Kevin N'Koudou'ya saygısızlık olduğunu aktaran Aboubakar'ın, Beşiktaş'ın kariyerinde çok farklı bir yeri olduğunu söylediği ifade edildi. Fransa dışında yakaladığı iki çıkışın da Beşiktaş forması altında gerçekleştiğini yakın çevresine söyleyen Kamerunlu oyuncunun, Malatya'da yaşananlardan büyük üzüntü duyduğunu dile getirdiği aktarıldı.

Şimdiye kadar 25 karşılaşmada görev yapan Vincent Aboubakar, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 5 maçta daha en az 45 dakika forma giyerse 1+1 yıllık sözleşmesindeki 1 senelik uzatma opsiyonunu kullanma hakkı kazanacak. Yıllık 1,5 milyon euro kazanan 29 yaşındaki futbolcudan çok memnun olan siyah-beyazlı yönetimin kontrat şartlarını iyileştirebileceği öğrenildi. Cyle Larin ile birlikte iyi bir ikili olan deneyimli oyuncunun ise sözleşmeden önce Beşiktaş'ın şampiyonluk hedefine odaklandığını yönetime söylediği bildirildi.

Bu arada Sergen Yalçın'ın, Cenk Tosun'un sağlık durumuna göre Aboubakar'ı ilerleyen haftalarda mümkün olduğu kadar rotasyona sokmayı düşündüğü ifade edildi. Yalçın'ın, takımın gol yükünü iki oyuncuya paylaştırmanın planlarını yaptığı kaydedildi.

Milliyet

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