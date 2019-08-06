Aboubakar ayrılacak mı? Beşiktaş ve Galatasaray ile adı anılan Kamerunlu golcü oyuncu ile ilgili Porto'dan flaş bir açıklama geldi

Transfer dönemi boyunca adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Vincent Aboubakar için Porto Teknik Direktörü Sergio Conceicao'dan önemli açıklamalar geldi. Portekiz basınından O Jogo'ya konuşan tecrübeli çalıştırıcı, transfer iddialarını yalanlayarak "Aboubakar, bu yıl bizimle olacak. Bunun bilinmesi için bir açıklama yapıyorum" ifadelerini kullandı.

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