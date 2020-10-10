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Aktüel AB'nin yeni Libya Büyükelçisi Sabadell Jose Trablus'ta görevine başladı
Aktüel

AB'nin yeni Libya Büyükelçisi Sabadell Jose Trablus'ta görevine başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-10 16:44:11 -
AB'nin yeni Libya Büyükelçisi Sabadell Jose Trablus'ta görevine başladı

TRABLUS (AA) - Avrupa Birliği Libya Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Sabadell Jose, başkent Trablus'ta görevine başladı.

Büyükelçi Jose, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı tarafından yönetilen İnsani Hava Hizmeti'ne (UNHAS) ait uçakla Trablus'a indiğini açıkladı.

Libya'da iç savaş nedeniyle, Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği ve BM Libya Misyonu gibi az sayıda yabancı misyon bulunuyor.

Libyalı yetkililer, yabancı misyonların Trablus'ta yeniden görevine başlaması için gerekli güvenlik tedbirlerinin sağlandığını duyurmuş ve ülkeye davet etmişti.

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