AB’nin yaptırımı bizi ırgalamaz

Azerbaycan’ın işgalci Ermenistan’a karşı kazandığı büyük zafer için düzenlenen kutlamalarına katılmak üzere kardeş ülkeye giden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda önemli açıklamalarda bulundu, sorulara cevap verdi. Erdoğan, AB Liderler Zirvesi’nde Türkiye’ye yönelik yaptırımların gündeme alınması halinde Türkiye’nin tepkisinin ne olacağına ilişkin soruya, şu karşılığı verdi:



1963’ten beri sabrediyoruz



“Türkiye’ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı, Türkiye’yi çok fazla da ırgalamaz. Biz, resmi olarak 1963’ten bu yana AB bize zaten sürekli yaptırım uyguluyor. Hiçbir zaman AB dürüst davranmamıştır. Hiçbir zaman AB verdiği sözün arkasında durmamıştır. Ama biz o günden bugüne hep sabrettik. Hâlâ da sabrediyoruz. Şu anda atacakları adımlar, verecekleri kararlar nedir bunların hepsini göreceğiz ama samimi olan, dürüst olan liderler zaten bu sürece yönelik gayet dik duruyorlar ve Türkiye’ye karşı yapılacak bu tür yaklaşımlara da sıcak bakmıyorlar.”



Yunanistan sürekli masadan kaçtı



Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in ‘Türkiye, iki ülke arasındaki sorunları AB-Türkiye krizine dönüştürdü’ açıklamasının hatırlatılması üzerine Erdoğan, şunları dile getirdi: “Aslında sürekli masadan kaçanlar bunlar. Hiçbir zaman bunlar masada durmadılar. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Yunanistan’ı tekrar masaya çağırdığını ancak yine masadan kaçtılar. Ondan önceki süreçte de sürekli masadan kaçtılar. Özellikle de bir farklı adım da örneğin ‘Arnavutluk-Türkiye-Yunanistan arasında bir adım atılsın’ dendi bunda da yine ne yazık ki masaya gelmediler.



Dik durmaya devam edeceğiz



Bu tür hep masadan kaçma, hep yalan üzerine siyaset, böyle bir yaklaşımın içerisindeler. Biz ise dünden bugüne nasıl dik durduysak bundan sonra da dimdik yolumuza devam ediyoruz. Doğu Akdeniz’le alakalı olarak da oradaki haklarımız neyse bu haklarımızı korumaya devam edeceğiz, bunun yanında Kuzey Kıbrıs’ın haklarını sonuna kadar korumaya devam edeceğiz, buralardan taviz vermemiz asla mümkün değildir. Ama eğer Yunanistan gerçekten bir komşu olarak dürüst davranırsa bizler de masada olmaya devam ederiz.”



Başkan olacak Biden’ı iyi tanırım!



Joe Biden sonrası ABD-Türkiye ilişkileri de sorulan Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: “Ben Biden’la yabancı birisi değilim. Obama döneminden de gayet iyi tanışan birisiyim. Rahatsızlandığım dönemde beni evimde ziyaret etti. Dünyada siyaset maalesef çok çirkin ilerliyor. Yani aklına herhangi bir şey gelen, bakıyorsunuz hemen masaya yaptırımı getiriyor. Yani Türkiye ile Amerika arasında nasıl bir süreç var, yani biz NATO’da beraber değil miyiz? Şu anda ise maalesef bizim silah alımlarıyla alakalı konularda attıkları adımları veya ifadeleri doğrusu şık bulmuyoruz. Sayın Biden şöyle görevi bir üstlensin, sonra herhalde oturup bazı şeyleri konuşacağız. Sizin ülkenizden birileri oralara negatif bazı şeyler sufle edebilir o önemli değil, onlar siyasetin acemileridir zaten ama biz Amerika’yla bu süreci çok daha farklı bir şekilde işleteceğimize inanıyorum.”



Ay-Yıldız Karabağ'da dalgalanıyor



Azerbaycan’ın Karabağ zaferine değinen Erdoğan, şunları söyledi: “44 gün süren çetin mücadeleler neticesinde hamdolsun bugün yıldız ve hilal Karabağ semalarında gururla dalgalanıyor. Milletimiz ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz birlikte tüm Türk dünyası 30 yıllık adaletsizliğe son verilmiş olmasının sevincini yaşıyor. İlk günden itibaren Azerbaycan’ın haklı mücadelesine elimizdeki tüm imkanlarla destek verdik. Böylece milletimizi tek Parti CHP’sinin 1944 yılında Boraltan Köprüsü’nde ülkemize yaşattığı utançtan da kurtarmış olduk. Can Azerbaycan’a olan desteğimiz, devam edecektir.”



Fransa ırkçılığın ev sahibi



Başakşehir-Paris Saint Germain maçında yaşanan hakem ırkçılığı da sorulan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Fransa’daki, Başakşehir- Saint Germain maçında meydana gelen bu hadise, Fransa’nın son dönemlerdeki özellikle ırkçı yaklaşımlarının, ırkçı söylemlerinin yeni bir ifadesidir ve buradaki bu yaklaşım asla affedilemez. Medipol Başakşehir sahadan çekilerek çok kararlı bir duruş sergiledi. Fransa maalesef ırkçı söylemlerin, ırkçı yaklaşımların yoğunlaştığı bir yer haline geldi ve temenni ederiz ki bu akşamki bu maç gayet suhuletle biter ve böylece de yola aynı şekilde devam ederiz.”

‘Demirtaş teröristtir, affedilemez’

Yargıda reform sonrasında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması gibi söylemlere ilişkin düşünceleri sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Yani yargının işine müdahale etmek tabii benim haddime değil ama şunu herkesin bilmesi lazım ki yani biz özellikle Selahattin Demirtaş gibi bir teröristin bu noktada varsa sözde hakkını koruyacak değiliz ki böyle bir şey yok. Ben inanıyorum ki bizim yargımız Selahattin Demirtaş gibi bir teröriste böyle bir imkan hazırlamaz.



Yasin Börü'nün katili odur



Kaldı ki Kobani’nin faili odur, Diyarbakır’ın faili odur, Yasin Börü’nün faili odur. Yani bunları görmezden mi geleceğiz, yargımız bunları görmezden mi gelecek? Biz ne gerekiyorsa sonuna kadar bu mücadeleyi verir ve böyle bir teröristin asla önünün açılmasına yol vermeyiz.”



FETÖ’ye zırnık koklatmayız



FETÖ’cülerin mülkiyet hakları söylemlerine de değinen Erdoğan, şöyle devam etti: “Mülkiyet hakları noktasında da durum aynı. Yani bunların mülkiyet hakkı diye bir şeyi yok ki bunların bir defa bu millete, bu garip gurebaya, fakir fukaraya ödemesi gereken çok büyük hesapları var. Yani bunca insanlar öldürüldü onların mülkiyet hakları ne olacak? FETÖ de aynı şekilde bunca insanlar öldürüldü, şu anda İngiltere’ye kaçmış olan zat, İngiltere’de bulunan zat acaba bunun bedelini nasıl ödeyecek? Niye kaçak? Gel o zaman ülkende dur. Biz bunun mücadelesini veriyoruz, vermeye de aynı şekilde devam edeceğiz.”



Kılıçdaroğlu’nun adaylığı



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylık niyeti sorulan Erdoğan, şunları ifade etti: “Kılıçdaroğlu’nun nasıl bir adım atacağı konusu bizim derdimiz değil. Bu onun kendi derdidir. Yapmış olduğu açıklama da verdiği cevap da zaten çok sulandırılmış bir cevaptır. Eğer aday olacaksa gerçekten böyle bir şey düşünüyorsa bu partisi için de ülkemiz için de isabetli olur.”