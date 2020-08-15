AB'nin yaptırım tehdidi sonrası Türkiye'den ilk açıklama

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi, dünyada son dönemde yaşanan gelişmeleri görüşmek üzere AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanmıştı.

Doğu Akdeniz açıklaması

Toplantı sonrası Doğu Akdeniz'deki Türkiye ve Yunanistan gerilimine ilişkin yapılan açıklamada "Bakanlar, Türkiye ile ilişkilere verdikleri önemi hatırlattılar. Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve buradaki kaynakların kullanılması ile ilgili konuların, tek taraflı eylemlerle değil, ancak iyi niyetle, uluslararası hukuka uygun ve iyi komşuluk ilişkileri ilkesi doğrultusunda diyalog ve müzakere yoluyla ele alınabileceğinin altını çizmiştir" ifadeleri kullanıldı.



Öte yandan açıklamada, Türkiye'ye karşı önlem alınması için Borrell'e yetki verildiği belirtildi. Borrell'in, 27-28 Ağustos'ta Türkiyekarşı alınabilecek olası kararları açıklaması beklenirken, yaptırımların uygulanması için 27 ülkenin onayı gerekiyor.

Türkiye'den sert tepki

Toplantıda alınan kararlara ilişkin Türkiye'yden de bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye diyalog ve müzakereden yanadır. Meşru hak ve çıkarlarını korumakta kararlıdır. AB'nin çağrısı Türkiye'ye değil, Doğu Akdeniz'de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalıdır" denildi.