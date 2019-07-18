AB’nin Türkiye’ye yaptırım kararına Rusya’dan yeni açıklama!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşbirliği Dairesi Başkanı Andrey Kelin, Rusya’nın yaptırımların sadece Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda alınabileceği prensibine bağlı olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşbirliği Dairesi Başkanı Andrey Kelin, “Tek taraflı yaptırımlar şimdilerde çok popüler bir araç oldu. Özellikle de ABD’lilerde oldukça gelişmiş durumda, binden fazla farklı yaptırım alanları var. Bu, uluslararası hukukun yerini, belli devletler ve devlet gruplarınca uydurulan bir düzene bırakmasına yol açan bir konsept. Ayrıca siyasi konjonktürden bağımsız olarak uygulanıyor, çoğunlukla da ivedilikle” dedi.

AB tarafından Türkiye’ye uygulanan yaptırımların da bu uydurma konseptin bir parçası olduğunu belirten Kelin “Biz diplomasinin bu tür metotlarla yürütülmesine karşıyız” ifadesini kullandı.

Kelin, Rusya’nın Türkiye ile iyi ilişkilere ve iş yapmaya devam edeceğini ifade etti.