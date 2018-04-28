AB’nin son puştluğu

Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye’ye verdiği sözlerin ve yapılan anlaşmaların arkasında durmayan Avrupa Birliği, Türkiye’nin önüne engel olarak çıkabilecek en ufak bir problemi dahi büyütmekten imtina etmiyor.

TERÖRİSTLERİ GÖRMEZDEN GEL, LGBTİ’YE SAHİP ÇIK!

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilerleme raporunda sapkınlara sahip çıkan Avrupa Birliği, Türkiye’nin toplumsal huzurunu bozma ihtimali olan her türlü problemi kaşımaya devam ediyor. Avrupa Birliği’nin sahip çıktığı teröristlerin ve verilen sözlerin tutulmamasının görmezden gelindiği raporda LGBTİ’lerin (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Transgender ve İnterseks) yürüyüş hakkının birçok defa gündeme getirilmesi ise dikkat çekiyor.

SAPKINLIK, AKTİVİSTLİK OLDU!

LGBTİ yürüyüşlerinin üç senedir yasaklandığına dikkat çekilen raporda, “LGBTİ temel haklarının korunması konusunda ciddi endişeler bulunmaktadır. Eşcinselliği, “psikoseksüel bir rahatsızlık/hastalık” olarak tanımlayan askerî disiplin sistemi ve TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. LGBTİ yürüyüşleri üç yıl arka arkaya, güvenlik gerekçesiyle yasaklanmıştır. “İzinsiz gösteriye katıldıkları” gerekçesiyle aktivistler hakkında dava açılmıştır. Ankara Valiliğinin LGBTİ etkinliklerini süresiz olarak yasaklaması ile ilgili olarak sosyal medyada gönderiler paylaşan bir aktivistin gözaltına alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılması, bu alanda aktivistlere karşı uygulanan baskıyı kanıtlar niteliktedir. Tehdide maruz kalan LGBTİ topluluklarına sınırlı koruma sağlanmaktadır. LGBTİ bireylerine karşı ayrımcılık hâlâ yaygındır” ifadeleri ile sapkınlara destek verildi. AB, söz konusu durumun toplumsal bir infiale dönüşme ihtimalini ise görmezden geldi.

“TSK SAPKINLARI TANISIN”

Sapkınların haklarının korunması gerektiğini belirten Avrupa Birliği söz konusu raporda eşcinsellik sapkınlığının Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından “psikoseksüel bir rahatsızlık - hastalık” olarak tanımlanmasına ise karşı çıkarak, bu ifadenin askeri disiplin sistemi ve TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde değiştirilmesi gerektiğini bildirdi.