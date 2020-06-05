AB'nin şımarık çocuğu Türkiye'yi şikayet etti

Basın toplantısı düzenleyen Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Akdeniz'de ilave petrol arama ruhsat sahası başvurusunda bulunmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye nedeniyle gerilimin tırmanması sonrası bir Türkiye-Yunanistan krizi yaşanmayacağını ancak AB-Türkiye ilişkilerinde bir kriz çıkacağını öne süren Petsas, TPAO'nun başvurusunun ardından Miçotakis'in Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e mektup gönderdiğini söyledi.

Petsas'ın açıklamasına göre Miçotakis, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ile görüşmesi sırasında Atina'nın Türkiye'nin faaliyetleri konusunda AB'li partnerlerin desteğini alacağından emin olduğunu belirtti.

TPAO, Akdeniz'de Türk karasuları dışında sahip bulunduğu, pafta numaraları belirlenmiş ruhsat sahalarında yedi adet ilave petrol sahası için başvuruda bulunmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı 30 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı da, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirdiği Doğu Akdeniz'deki deniz sınırları içinde, TPAO'nun sismik araştırma ve sondaj ruhsat başvurusunda bulunduğu yeni ruhsat sahalarını gösteren haritayı paylaşmıştı.