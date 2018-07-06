AB'nin şartına Rumlar bile inanamadı!

Üyelik için Türkiye'yi yıllardır oyalayan Avrupa Birliği, vizesiz seyahat konusunda da ikiyüzlü bir tavır içerisinde.

Vizesiz seyahate engel olmak için Türkiye'nin önüne birçok engel süren AB, son olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tanınmasını istedi.

Türkiye tarafından kabul edilemeyecek bu şart, Rum medyasında da geniş yer buldu.

BU ŞARTIN YERİNE GELMESİ İMKANSIZ

Politis Gazetesi'nde çıkan haberde, AB'nin Türkiye'ye yapacağı baskılara rağmen bu şartın yerine getirilmeyeceği ifade edildi.

Gazete, Türkiye'nin Avrupa Parlamentosu'nun bu isteğini kabul etmesini "imkansız" olarak nitelendirdi.