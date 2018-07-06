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AB'nin şartına Rumlar bile inanamadı!

Avrupa Birliği'nin vizesiz seyahat hakkı vermek için 'Kıbrıs'ı tanıma' şartı getirmesi Rum basınında geniş yankı buldu. Rum medyası bu şartın yerine gelmesinin imkansız olduğunu belirtti.

06 Temmuz 2018 Cuma 15:20
AB'nin şartına Rumlar bile inanamadı!

Üyelik için Türkiye'yi yıllardır oyalayan Avrupa Birliği, vizesiz seyahat konusunda da ikiyüzlü bir tavır içerisinde.

Vizesiz seyahate engel olmak için Türkiye'nin önüne birçok engel süren AB, son olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tanınmasını istedi.

Türkiye tarafından kabul edilemeyecek bu şart, Rum medyasında da geniş yer buldu.

BU ŞARTIN YERİNE GELMESİ İMKANSIZ

Politis Gazetesi'nde çıkan haberde, AB'nin Türkiye'ye yapacağı baskılara rağmen bu şartın yerine getirilmeyeceği ifade edildi.

Gazete, Türkiye'nin Avrupa Parlamentosu'nun bu isteğini kabul etmesini "imkansız" olarak nitelendirdi.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 15:20
  1. Türkiye
  2. kıbrıs
  3. avrupa birliği
  4. vize
  5. gazete

YORUM YAZ

  • berzah_berzah_46 dk önce
    büyük devletiz diyoruz,ab ülkeleri vatandaşları elini kolunu sallaya sallaya ülkemize geliyor vizeden muaflar,biz ise canımız çıkıyor avrupaya gitmek için vize almak için,madem serbestlik tanımıyor şart koşuyor ab bizde onlara aynısını yapalım,madem büyük ülkeyiz gereğini yapalım,ezik olmaya gerek yok,etki tepki meselesi,alman serbestçe dolaşıyorsa ülkemde bende almanyada serbestçe dolaşmam lazım,dolaştırmıyorsa bende dolaştırmam arkadaş,ister prof olsun ister aktivist ne olursa olsun nasıl muamele ederse öyle muamele edelim
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