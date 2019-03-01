AB’nin güçlenmesi için Türkiye’yi almalıyız

YAKUP SARIÇİÇEK

Türkiye’nin üyeliğine karşı çıkan Batılı ülkeler, dünyada yaşanan gelişmeler sonrası geri adım atıyor...

Avrupa Parlamentosu’nun geçen haftaki “Türkiye ile müzakereler askıya alınsın” çıkışı sonrası İtalya’dan dikkat çeken bir rapor geldi. Bugüne kadar Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine karşı çıkışıyla bilinen İtalya’nın sağ-popülist hükümeti tarafından parlamentoya sunulan bir raporda, AB’nin genişlemesinin Türkiye’yi de kapsaması gerektiği savunuldu. İtalyan La Stampa gazetesine göre, koalisyon hükümetinin Avrupa ile İlişkiler Bakanı Paolo Savona parlamentoya sunduğu 2019 program raporunda, bu yıl için AB ile ilişkiler açısından hükümetin “yönelim ve önceliklerini” sıraladı.

Türkiye'nin önemi vurgulandı

Raporda “Birliğin genişlemesi” başlığı altında şu ifadeler yer aldı: “Hükümete göre, Türkiye’yi kapsayan genişleme stratejisi, Avrupa sınırlarında demokrasi, güvenlik ve siyasi-ekonomik istikrarı pekiştirmek ve AB’yi uluslararası planda güçlendirmek için önemli bir siyasi araç teşkil etmektedir. Bu hedef, göç krizi ve süregelen istikrarsızlıklar göz önüne alındığında daha da önem kazanmaktadır.”

Raporun “dış politika ve ortak güvenlik” başlığı altında da Batı Balkanlar ve Türkiye’yi de kapsayan genişleme sürecinin, AB’nin bölgedeki eylemleri açısından “temel önemde bir çapa” işlevi gördüğü ve bu sürecin “potansiyelinin sonuna kadar kullanılması gerektiği” belirtildi. Raporda, “Tüm mevcut sıkıntılar göz önünde bulundurulsa bile bu, Türkiye için de geçerli” denildi.

“Ankara, AB için temel önemde bir muhatap olmayı sürdürüyor” denilen raporda Türkiye’nin Ortadoğu ve Körfez bölgesinden Afrika Boynuzu’na kadar güvenlik ve bölgesel politikalar açısından önemine vurgu yapıldı. Türkiye ile diyalog ve iş birliğinin destekleneceği belirtildi. La Stampa gazetesi haberi 1. sayfada “Hükümet, AB’nin genişlemesine Erdoğan’ın Türkiyesi’nin de dahil olmasını istiyor” başlığıyla verdi.