AB’nin elektrikli araç ve akü adresi belli oldu

Şu an için Almanya, AB üyesi ülkeler içinde Shanghai’nin en önemli ticari partneri olma durumunu sürdürüyor. Bu yılın ocak-kasım döneminde Shanghai ile Almanya arasındaki dış ticaret hacmi 232 milyar yuanı aşmış bulunuyor. Shanghai Gümrük Dairesi'nin açıklamasına göre kentin AB ile yaptığı toplam dış ticaret hacminin yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Shanghai’nin, söz konusu dönem içinde Fransa ile yaptığı dış ticaretin hacmi ise yıl bazında yüzde 8,3 oranında düşerek 90,15 milyar yuan oldu.

Bu arada, yılın aynı döneminde AB’nin Shanghai ile dış ticaret hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 oranında yükselerek 756,8 milyar yuanı geçti. Bu bağlamda salt elektrikli binek araçları Shanghai’nin AB'ye ihracatı arasında en ön sırayı aldı. İhraç malları içinde otomobil aksamı ihracatı yüzde 129,9 oranında artarak 41,75 milyar yuan tuttu. Ayrıca Shanghai’den ihraç edilen lityum-iyon akülerinin ihracı yüzde 560,5 gibi göz kamaştırıcı bir artış kaydederek 9,68 milyar yuan tuttu.