  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi AB'nin dış ticareti ekimde düştü
Ekonomi

AB'nin dış ticareti ekimde düştü

Yeniakit Publisher
2020-12-16 13:41:17 -
AB'nin dış ticareti ekimde düştü

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nin (AB) dış ticareti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği ekim ayında geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin ekim ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 azalarak 178,9 milyar avroya, ithalatı da yüzde 14,3 gerileyerek 150,8 milyar avroya düştü.

Böylece AB, ekim ayında yaklaşık 28,1 milyar avroluk ticaret fazlası gerçekleştirdi.

Avro Bölgesi'nde ihracat, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9 daralarak 199,3 milyar avro, ithalat yüzde 11,7 gerileyerek 169,3 milyar avro oldu.

Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası, ekimde yaklaşık 30 milyar avroya ulaştı.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 31 milyar avro ile ABD, 26,6 milyar avro ile İngiltere, 18,4 milyar avro ile Çin, 13,1 milyar avro ile İsviçre, 7,5 milyar avro ile de Türkiye ve Rusya oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 33 milyar avro ile Çin, 16,4 milyar avro ile ABD, 15,4 milyar avro ile İngiltere, 9,8 milyar avro ile İsviçre, 7,9 milyar avro ile Rusya, 6,4 milyar avro ile Türkiye ve 4,8 milyar avro ile Japonya olarak belirlendi.

Öte yandan, ocak-ekim döneminde AB’nin Türkiye'ye ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 artarak 56,8 milyar avro, ithalatı ise yüzde 12 azalarak 51,4 milyar avro seviyesinde gerçekleşti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
HDP'li vekil Feleknas Uca: Türkiye sivilleri bombaladı
Siyaset

HDP'li vekil Feleknas Uca: Türkiye sivilleri bombaladı

HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, TBMM'de yaptığı konuşmada," Türkiye 6 kez Şengal’i bombaladı. Siz Ezidi halkından ne istiyorsunuz?" de..
Tarihi gün! Resmen duyurdular: 2 kıta 2 deniz 5 ülke geçerek hedefine ulaştı
Gündem

Tarihi gün! Resmen duyurdular: 2 kıta 2 deniz 5 ülke geçerek hedefine ulaştı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ (TCDD) tarafından yapılan açıklamada; İstanbul'dan törenle uğurlanan ilk ihracat tren..
Vahşet! Zehirlenerek öldürüldüler
Yaşam

Vahşet! Zehirlenerek öldürüldüler

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir hayvansever boş bir arazide zehirlendikleri iddia edilen 6 köpek ölüsü buldu.

Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay