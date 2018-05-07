AB'nin başı çok ağrıyacak

AB yetkilileri, bugünlerde Yunan mahkemesinin karar vermesinden sonra yeni göçmen dalgasından korkuyor.

YÜZDE 27 ORANINDA ARTIŞ VAR

Yunanistan göçmenlerin AB’ye geçiş noktasında transit noktadaki konumu nedeniyle rabet görmeye devam ediyor. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne (UNCHR) göre geçen ay, Türkiye ve Yunanistan arasındaki kara sınırından 2.900 göçmen giriş yaptı. Birleşmiş Milletler verilerine göre, Türkiye’den Yunan adalarına geçiş yapan göçmen sayısı 2015 seviyelerinin oldukça altında kalsa da, bu yıl 2017’ye göre yüzde 27'lik bir artış var.

Öyle ki yakın zamanda Yunanistan Mülteciler Dairesi'nin eski başkanı Maria Stavropoulou da, AB-Türkiye mülteci anlaşmasının Yunanistan’ın yükünü hafifletmede yeterince etkili olmadığını söylemişti.

AB-Türkiye anlaşmasının sonuçlarından biri, 20 Mart 2016'dan sonra adalara gelenler için coğrafi bir sınırlama oldu. AB-Türkiye anlaşması kapsamında, sığınmacıların dolaşım kapsamı ada içinde sınırlandırılmıştı. Coğrafi sınırlama altındakilerin iltica taleplerinin tam olarak kayıt edilmesine kadar ada tesislerinde kalmaları gerekmekteydi. Bu kısıtlama sonucunda, mülteciler sağlıksız koşullarda bir yıl kadar süre umutsuzca beklemek zorunda kalıyordu.

Yunan adalarından Rodos, İstanköy, Leros, Samos, Sakız adası ve Midilli adalarında 15 binden fazla mülteci yaşıyor. Geçişlerin en çok yaşandığı noktalardan biri de Lesvos (Midilli) Adası.

TÜRKİYE'YE BİN 969 SIĞINMACI GERİ GÖNDERİLDİ

Zor koşullarda yaşam mücadelesi veren ve tam olarak kendilerine ne olacağını bilmeyen mültecileri en çok korkutan ise Türkiye’ye geri gönderilmek.

Yunanistan, AB ile Türkiye arasındaki mülteci mutabakatının yürürlüğe girdiği 2016 Mart ayından bu yana bir yılda toplam bin 969 sığınmacıyı Ege’deki adalardan Türkiye’ye geri gönderdi.

Tüm bu yaşananlara AB’nin tepkisi ise şuana kadar sadece umursamazlık oldu. Bir bakıma AB ,Türkiye ile yaptığı anlaşmaya güveniyor gerisi ile ilgilenmiyordu. Şimdi ise yeni bir sorunla karşı karşıyalar.

SOĞINMACILARA DOLAŞIM ÖZGÜRLÜĞÜ

Yunanistan’da Yüksek Mahkeme, ülkeye yeni gelecek sığınmacıların dolaşım özgürlüğünün kısıtlanamayacağına hükmetti. Kararla birlikte yeni gelen sığınmacılar adalardaki kamplarda tutulamayacak.

Yunanistan'da Yüksek Mahkeme'nin söz konusu kararı, AB'de endişeye yol açtı. Kararın, sığınmacıların Türkiye üzerinden Yunanistan'a geçişlerini engelleme amacı taşıyan Türkiye ile AB arasındaki mülteci anlaşmasını baltalayabileceği yorumları yapılıyor. Uygulamanın, Yunanistan'ı daha cazip kılacağı bu nedenle Türkiye'den geçişlerin artabileceği ve Yunanistan'da sınırların sıkı kontrol edilmemesi durumunda diğer AB ülkelerine geçişlerin artabileceğinden endişe ediliyor.

AB sorunu uzun vadeli bir planla değerlendirmek yerine sadece güvenlik gerekçelerini bahane sunarak sınır ülkelerinin sırtına yüklediği müddetçe üye ülkeler arasında anlaşmazlık devam edeceğe benziyor.