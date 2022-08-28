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Yerel Ablalarını kurtardılar ama... Feci olay
Yerel

Ablalarını kurtardılar ama... Feci olay

Kahramanmaraş'ta ablalarını kurtaran 2 kardeş baraj göletinde boğuldu.

Yeniakit Publisher
2022-08-28 15:49:00 -
Ablalarını kurtardılar ama... Feci olay

Olay, Onikişubat ilçesi Menzelet Mesire Alanı, Menzelet Barajında meydana geldi. Menzelet Mesire alanı içerisinde piknik yapan aile bireylerinden İdris Özbir (25) ve Halil İbrahim Özbir (22) isimli iki kardeş, ayağı kayarak suya düşen ablasları İ.Ö’yü (23) kurtarmak için baraj göletine girdi.

Halil İbrahim Özbir ve İdris Özbir, ablalarını kurtarmalarına rağmen kendileri sudan çıkamayarak gözden kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Dalgıç ekiplerinin 15 dakikalık arama kurtarma çalışması sonucu iki kardeşin cansız bedeni baraj göletinden çıkarıldı.

2 kardeşin cansız bedenleri tekneye alınarak otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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