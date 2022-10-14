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Aktüel Abla-kardeş yaptıklarıyla hayran bırakıyorlar!
Aktüel

Abla-kardeş yaptıklarıyla hayran bırakıyorlar!

Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem'i görenler hayran kaldı, abla - kardeş hakkında sosyal medyada, "Ablasının kopyası" , "Bu kadar mı benzerler" yorumları yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-14 15:26:00 - 2022-10-14 15:30:02
Abla-kardeş yaptıklarıyla hayran bırakıyorlar!

Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem'i görenler hayran kaldı, abla - kardeş hakkında sosyal medyada, "Ablasının kopyası" , "Bu kadar mı benzerler" yorumları yapıldı.

Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve 2008 yılında hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş 2011'de yollarını ayırdı. Bu evlilikten Murathan adında bir oğulları olan ikili bambaşka hayatlar kurdu ve ekranlardan uzaklaştı.

Oğullarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden ikili 12 yaşındaki oğulları Murathan Pektaş ile sık sık sosyal medyada gündeme geliyor. Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın sır gibi sakladığı oğlu Murathan'ı görenler, annesine olan benzerliğini dile getiriyor.

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelen ünlü oyuncu Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem Özçelik de ablası Gamze Özçelik gibi çeşitli dizilerde rol aldıktan sonra kapanarak mütedeyyin bir çizgiyi benimsedi.

32 yaşındaki Meltem Özçelik, ablasıyla birlikte Umuda Koşanlar Derneği ile yardıma muhtaç insanların yardımına koşuyor.

 

 

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