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Abla, acı gerçekleri tek tek yeniakit.com.tr’ye anlattı! İşte Mansur’un kaderine terk ettiği çocukların büyük dramı

İki erkek kardeşi Mansur Yavaş'ın hedef aldığı 'Çocuk Koruma Evleri'nde' kalan abla yeniakit.com.tr'ye konuşarak, "Ben 21 yaşındayım ve çalışıyorum. Annem ve babam 2,5 yıl önce vefat etti. Kardeşlerim başıboş kaldığı için onları 'Çocuk Koruma Evleri'ne yerleştirmek zorunda kaldım." ifadelerini kullandı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 19:05
Abla, acı gerçekleri tek tek yeniakit.com.tr’ye anlattı! İşte Mansur’un kaderine terk ettiği çocukların büyük dramı

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın çeşitli bahanelerle kapattığı 11 Çocuk Koruma evinden sadece birisi açık kaldı. 4 çocuğun barındığı evde kalanlardan iki ise kardeş. Yeniakit.com.tr'ye konuşan kardeşlerin ablası, yaşadıkları mahkeme sürecini şöyle anlattı:

'Mahkeme kararı ile yeniden aldırdım'

"Çocuk Koruma Evleri'nde iki kardeşim kalıyordu. Kurumun resmi olmayışından dolayı kapatılacağını söyleyerek dilekçe yazmamı istediler. İsteklerini yerine getirerek dilekçe yazdım ve iki kardeşimi de yeniden yanıma aldım. Bir süre sonra İdari Mahkeme'ye giderek dava açtım. Mahkeme kararı durdurmaya hükmetti. 11 evin sadece birisi açık kaldı. Kardeşlerim mahkemenin kararından sonra tekrar oraya döndü. Şu anda 11 evden sadece birisi açık ve benim kardeşlerimle birlikte toplam 4 çocuk orada barınıyor. Önümüzdeki süreçte ne olacağı konusunda bir bilgimiz de yok."

'Anne ve babamız vefat ettiğinden başıboş kalmışlardı'

Anne ve babasının 2.5 yıl önce vefat ettiğini belirten abla, kardeşlerini başıboş ve kimsesiz kaldıkları için Çocuk Koruma Evi'ne gönderdiğini belirtirken, iki kardeşinin de orada yaşamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi:

"Ben 21 yaşındayım. Annem ve babam 2,5 yıl önce vefat ettiler. 13 ve 15 yaşlarında iki erkek kardeşim var. Çalışan bir kadınım ancak işim sebebi ile kardeşlerime vakit ayıramıyorum. Çok yalnız kaldılar. İşi bırakıp da onlara bakmaya çalışsaydım bu sefer de geçinemeyecektim. Kardeşlerim başıboş kaldığı için onları Çocuk Sığınma Evi'ne yerleştirmek zorunda kaldım. Orayı çok sevdiler ve severek kaldılar."

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 19:05
  1. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  2. Mansur Yavaş
  3. 11 Çocuk Koruma

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