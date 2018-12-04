Abiye ve gelinlik fuarı "CNR Fashinonist" başladı

İSTANBUL (AA) - CNR Holding ve Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneği (OTİAD) iş birliğiyle düzenlenen abiye ve gelinlik fuarı CNR Fashinonist, 72 ülkeden alıcıların katılımıyla CNR EXPO Yeşilköy'de açıldı.

Yurt içi ve dışından sektörün önde gelen 100 firmasının katıldığı fuarda, sezonun yeni ürünleri sergileniyor. Fuarda, çeşitli defileler de düzenlenecek.

Fuara ilişkin AA muhabirine bilgi veren CNR Holding İcra Kurulu Başkanı Ali Bulut, 100'den fazla firmanın 250 marka ile fuara katıldığını belirterek, katılımcı firmaların ihracat yönü bulunduğunu ifade etti.

Katılımcıları ihracatçılarla buluşturmayı amaçladıklarını kaydeden Bulut, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yurt dışından gelecek alıcılarla sektöre yeni iş imkanları yaratmak istiyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu şartlarda herkesin ihracat yapması lazım. Bizim de fuarda öncelikli hedefimiz ihracat oldu. Fuar kapsamında İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) iş birliği içinde bir alım heyeti organizasyonu yaptık. 400'e yakın alıcıyı bu organizasyonla, 400 civarında bir başka alıcıyı da CNR olarak biz kendimiz getirdik. Bugün gelmeye başladılar, 6 Aralık'a kadar fuarda verimli iş bağlantıları yapmalarını bekliyoruz. Hedefimiz, Osmanbey'in ihracat hacmini fuar vesilesiyle en aşağı yüzde 20-30 artırmak."





- "Ülke ülke gezip ihracat rakamlarını artırmaya çalışıyoruz"





OTİAD ve Doridorca Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Kandağ da fuarın her yıl daha geniş katılımla, daha geniş mekanda yapıldığını, sektörden bu yönde talep olduğunu ifade ederek, "İhracat yapısına gelince, ilk 11 ay verilerine göre, sektörümüz 1,3 milyar dolar ihracat hacmine sahip. Yüzde 40'ını AB ülkeleri, yüzde 35'ini de Orta Doğu ülkeleri oluşturmakta. Dernek olarak amacımız, pastanın küçük olduğu yerlerde ihracat rakamlarımızı yükseltmek." diye konuştu.

Kandağ, fuar boyunca katılımcılara ücretsiz olarak 6 defile sunacaklarını bildirdi.

Ülke ülke gezip ihracat rakamlarını artırmak için çalıştıklarını belirten Kandağ, "Bu yıl geçen yıla göre ihracatta yüzde 4 büyüdük. Yıl sonundaki rakamımız aşağı yukarı 1,6 milyar dolar civarında. Bunu daha da artırmak için çalışıyoruz." dedi.

Kandağ, 2019 yılı için iç pazarda bir miktar daralma olsa da bunu kapatabilmek için ihracata yöneldiklerini, bütün üyeler için ihracat yapılacak alanlara odaklandıklarını söyledi.





- "Hedef, Doğu Bloku ülkeleri"





Rıdvan Kandağ, 2019'da AB ve Orta Doğu'nun yanı sıra Kiril alfabesinin konuşulduğu Doğu Bloku ülkelerindeki ihracatı artırmak için çalışacaklarını, o bölgeye odaklanmak istediklerini ifade ederek, Rusya'nın kendileri için öncelikli pazar olduğunu vurguladı.

"Doridorca Yönetim Kurulu Başkanı" şapkası ile tüketiciye ulaşan fiyatlar hakkında da bilgi veren Kandağ, tüketici açısından ulaşılabilir fiyatlar sunduklarını belirterek, "Tüketici, abiye ürünlere perakendede yaklaşık 350-750 lira arasında ulaşabiliyor." dedi.

Sektörel bazda 2019 yılında çok büyük fiyat artışları yapmayacaklarını, yüzde 10 civarında artışlar olabileceğini aktaran Kandağ, "Çok radikal değişimler olacağını sanmıyorum. Çünkü ekonomide bir rahatlama var." dedi.

- Gelinliklerde toptan fiyat 2 bin ila 3 bin 500 lira arasında değişiyor





Yaklaşık 30 bin metrekarelik sergi alanında düzenlenen CNR Fashinonist'e, yurt içi ve dışından çok sayıda firma katıldı.

Firmaların, yeni sezonun en gözde ürünleri arasında yer alacak abiye ve gelinlik modellerini sergilediği fuar, 6 Aralık'ta sona erecek.

Bu yıl işlemeli ve dantel modellerinin öne çıktığı gelinliklerde toptan fiyat 2 bin ila 3 bin 500 lira arasında değişirken, abiyelerde 250 liradan başlayıp bin 500 liraya kadar çıkabiliyor.

Fuar kapsamında bu akşam Dilek Hanif'in ilkbahar/yaz 2019 hazır giyim ihracat koleksiyonunun defilesi de gerçekleştirilecek.



