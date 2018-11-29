Abiye ve gelinlik fuarı CNR Fashinonist, 4 Aralık'ta başlayacak

İSTANBUL (AA) - Abiye ve gelinlik fuarı CNR Fashinonist, 4-6 Aralık'ta CNR Expo Yeşilköy'de gerçekleştirilecek.

Fuar, CNR Holding ve Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneği (OTİAD) iş birliğinde düzenlenecek.

30 bin metrekarelik sergi alanında gerçekleştirilecek fuara, yurt içi ve dışından sektörün önde gelen 100 firmasının katılması, tüm dünyadan alım heyetlerinin gelmesi bekleniyor.

CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, fuara ilişkin değerlendirmesinde, fuara toplam 700 kişilik alım heyetinin geleceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu alım heyetinden 350'si Ticaret Bakanlığı desteğiyle düzenlenen İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri organizasyonuyla, 350'si ise CNR Holding tarafından düzenlenecek olan Hosted Buyer alım heyeti organizasyonuyla fuarı ziyaret edecek. Bunun yanında Avrupa, Amerika, Afrika, Uzak ve Yakın Doğu ile Bağımsız Devletler Topluluğu'ndaki 72 ülkeden sektör profesyonelleri gelecek.

Ayrıca, Türkiye'nin dört bir yanından da alım heyetleri geliyor. Fuarı yerli ve yabancı toplam 15 bin sektör alıcısının ziyaret etmesini bekliyoruz. Bizim tahminimiz, fuarda 500 milyon dolarlık bir iş hacmine ulaşılacağı yönünde. Fuarın, sektörün 1,5 milyar dolar olan yıllık ihracatına da çok olumlu bir katkı sağlayacağını ve ihracatını 2 milyar dolar seviyesine çıkarabileceğini düşünüyoruz."





- "Afrika ülkeleri de Türkiye için büyük potansiyel taşıyor"





Türk şirketlerinin, yeni alıcılarla yeni pazarlara açılmasının hedeflendiğini bildiren Erem, sektörde en çok ihracat yapılan Almanya, Hollanda ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Afrika ülkelerinin de Türkiye için büyük potansiyel taşıdığını vurguladı.

CNR Fashinonist'te ağırlıklı gece kıyafeti olmak üzere gelinlik, çocuk abiye, damatlık ve aksesuar firmaları yer alacak ve sezon trendleri görücüye çıkacak. Fuar boyunca İstanbul Ticaret Odası'nın da desteğiyle çeşitli defileler organize edilecek.

Modacı Dilek Hanif de ilkbahar/yaz 2019 hazır giyim ihracat koleksiyonunu 4 Aralık'taki gala gecesinde bir defileyle sergileyecek.



