0553 313 94 23

Abiye ve gelinlik fuarı CNR Fashinonist, 4 Aralık'ta başlayacak

CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem: - "Tahminimiz, fuarda 500 milyon dolarlık bir iş hacmine ulaşılacağı yönünde. Fuarın, sektörün 1,5 milyar dolar olan yıllık ihracatına da çok olumlu bir katkı sağlayacağını ve ihracatını 2 milyar dolar seviyesine çıkarabileceğini düşünüyoruz"

29 Kasım 2018 Perşembe 16:23
Abiye ve gelinlik fuarı CNR Fashinonist, 4 Aralık'ta başlayacak

İSTANBUL (AA) - Abiye ve gelinlik fuarı CNR Fashinonist, 4-6 Aralık'ta CNR Expo Yeşilköy'de gerçekleştirilecek.

Fuar, CNR Holding ve Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneği (OTİAD) iş birliğinde düzenlenecek.

30 bin metrekarelik sergi alanında gerçekleştirilecek fuara, yurt içi ve dışından sektörün önde gelen 100 firmasının katılması, tüm dünyadan alım heyetlerinin gelmesi bekleniyor.

CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, fuara ilişkin değerlendirmesinde, fuara toplam 700 kişilik alım heyetinin geleceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu alım heyetinden 350'si Ticaret Bakanlığı desteğiyle düzenlenen İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri organizasyonuyla, 350'si ise CNR Holding tarafından düzenlenecek olan Hosted Buyer alım heyeti organizasyonuyla fuarı ziyaret edecek. Bunun yanında Avrupa, Amerika, Afrika, Uzak ve Yakın Doğu ile Bağımsız Devletler Topluluğu'ndaki 72 ülkeden sektör profesyonelleri gelecek.

Ayrıca, Türkiye'nin dört bir yanından da alım heyetleri geliyor. Fuarı yerli ve yabancı toplam 15 bin sektör alıcısının ziyaret etmesini bekliyoruz. Bizim tahminimiz, fuarda 500 milyon dolarlık bir iş hacmine ulaşılacağı yönünde. Fuarın, sektörün 1,5 milyar dolar olan yıllık ihracatına da çok olumlu bir katkı sağlayacağını ve ihracatını 2 milyar dolar seviyesine çıkarabileceğini düşünüyoruz."


- "Afrika ülkeleri de Türkiye için büyük potansiyel taşıyor"


Türk şirketlerinin, yeni alıcılarla yeni pazarlara açılmasının hedeflendiğini bildiren Erem, sektörde en çok ihracat yapılan Almanya, Hollanda ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Afrika ülkelerinin de Türkiye için büyük potansiyel taşıdığını vurguladı.

CNR Fashinonist'te ağırlıklı gece kıyafeti olmak üzere gelinlik, çocuk abiye, damatlık ve aksesuar firmaları yer alacak ve sezon trendleri görücüye çıkacak. Fuar boyunca İstanbul Ticaret Odası'nın da desteğiyle çeşitli defileler organize edilecek.

Modacı Dilek Hanif de ilkbahar/yaz 2019 hazır giyim ihracat koleksiyonunu 4 Aralık'taki gala gecesinde bir defileyle sergileyecek.


Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 16:23
  1. CNR Fashinonist

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karadeniz'de fırtına sahil şeridinde zarar verdi
    1. Karadeniz'de fırtına sahil şeridinde..
    2. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 6..
    3. Van'da uçak kazası tatbikatı
    4. "Petrol yerine artık bilginin..
    5. İstanbul için uyarılar peş peşe..
    6. Kayseri'de inşaattan düşen işçi öldü
    7. Samet Aybaba'dan MHK'nın kararına tepki
    8. Fenerbahçe'ye filede yeni başantrenör
    9. "Telefona Dokunma Kitaba Dokun"
    10. Firari Akın İpek'in iade süreci
    11. Amasya'da büyükbaş hayvan bulunan tır..
    12. "Hava Kuvvetleri sözleşmeli subaylar..
    13. Altının kilogramı 203 bin 100 liraya..
    14. Renault Trucks'tan "sıfır faiz"..
    15. Muhalefette paylaşım kavgası başladı!
    16. Adana Demirspor'da Boluspor maçı..
    17. APA 11. Genel Kurulu
    18. Dörde tek! Cumhuriyet yazarları Osman..
    19. Lösemi hastası Meryem'in pilot olma..
    20. Bu rezalet 11 yıldır sürüyor! Laiklik..
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    Montundan çıktı 340 bin TL ceza yedi
    Montundan çıktı 340 bin TL ceza yedi
    Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı deşifre oldu
    BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı deşifre oldu
    Bir dönem sona eriyor! Ünlü seyahat firması, konkordato ilan etti
    Bir dönem sona eriyor! Ünlü seyahat firması, konkordato ilan etti

    Günün Karikatürü

    29 Kasım 2018
    Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler
    Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti