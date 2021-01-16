Abisi paylaştı! Mesut Özil'den bir işaret daha
Fenerbahçe'ye transferi an meselesi olan Mesut Özil'den bir işaret daha geldi.
İsmi uzun süredir Fenerbahçe ile anılan ve transferi an meselesi olan Mesut Özil ile kulübü Arsenal, The Athletic'in haberine göre sözleşmenin feshedilmesi için prensipte anlaşma sağladı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "Şartlar elverdiği biçimde 1-2 transfer yapmayı düşünüyoruz. Mesut Özil sürecini hep birlikte izleyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
Fenerbahçe'ye imzası an meselesi olan Mesut Özil, abisi Mutlu Özil'in Instagram'daki gönderisini beğendi. Mutlu Özil, Fenerbahçe logosunu paylaştı.