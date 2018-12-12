‘Abiraterone’ prostat kanserini yenecek

Bulunan ilaçla yüzde 80’e varan tedavi imkanının ortaya çıktığı ifade edildi. Kemoterapiye kafa tutan kanser hücresini gerileten ilaç son yılların en önemli tıbbi gelişmelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Londra’daki Royal Marsden Hastanesi uzmanları, dünyada milyonlarca erkeği etkileyen prostat kanseri tedavisine yönelik olarak “Prostat kanserinin, kemoterapiye dayanıklı en ölümcül türleriyle savaşmak için geliştirilen ‘Abiraterone’ adlı ilaç, binlerce kişinin hayatını kurtarabilir” diyor.

İlacın kemik ve diğer dokulara sıçramış kanser vakalarında bile tedavi sağlayabildiği belirtildi. Hastalığın kemiklere sıçraması sonucu oluşan ağrılarda önemli azalma kaydedildi. İlaç halen bütün dünyadaki değişik kliniklerde yatan 1200 hasta üzerinde denenmeye devam ediliyor.