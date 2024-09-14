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Yerel Abi ve kardeşin öldürüldüğü anlar kamerada!
Yerel

Abi ve kardeşin öldürüldüğü anlar kamerada!

Yeniakit Publisher
2024-09-14 11:00:57 - 2024-09-14 11:00:57

İzmit'te bir kafede abi ve kardeşin öldürüldüğü anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İşte o korkunç görüntüler.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kafede abi ve kardeşin öldüğü silahlı kavganın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.
Olay, 6 Eylül'de Kozluk Mahallesi Sekapark mevkisinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, kafenin eski çalışanı Hasan Akın ve ağabeyi Ahmet Akın ile işletme sahipleri arasında alacak-verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Akın ve Ahmet Akın silahla vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan Hasan Akın olay günü, abisi Ahmet Akın ise 7 Eylül'de hayatını kaybetti.

2 şüpheli tutuklandı

Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, geçtiğimiz günlerde aralarında işletme sahiplerinin de olduğu toplam 13 şüpheliyi gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüphelilerden 11'i serbest bırakılırken, işletme sahipleri Furkan G. ile Oğuzhan S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, cinayet anının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Hasan Akın'ın olay yerinde, abisi Ahmet Akın'ın ise kaçmaya çalışırken öldürüldüğü anlar yer aldı.

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