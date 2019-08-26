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Abi kardeş ölümden döndü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet kamyonetle çarpıştı, kazada abi kardeş yaralandı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:29
Abi kardeş ölümden döndü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet kamyonetle çarpıştı, kazada abi kardeş yaralandı.


Kaza İsaören yolunda meydana geldi. Ahmed Bahadır Y. idaresindeki plakasız motosiklet ile Nazmi B’nin kullandığı 16 KNL 48 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücü ve arkasında bulunan kardeşi 11 yaşındaki Bilal Yusuf Y. motosikletin üzerinden fırlayarak tarlaya uçtu. Ölümden dönen abi-kardeş kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı kardeşler burada yapılan müdahalenin ardından Bursa’ya sevk edildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:29
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