Abel Xavier kimdir nereli kaç yaşında? Abel Xavier Müslüman mı oldu?

2002-2003 sezonunda Galatasaray forması giyen Abel Xavier, Müslüman olduğunu ve bunda Türkiye'de forma giymesinin etkili olduğunu belirtti. Abel Xavier, "Doğduğum Mozambik'in kuzeyinde büyük bir Müslüman nüfus var ama ailemde Hristiyan Katolikler de vardı. Ben de Katoliktim. İslam'ı da biliyordum ama bazı şeyleri sadece bilmek yeterli olmuyor, bazen onu yaşamak gerek. Benim şansım Galatasaray'a transfer olmak, Türkiye'de yaşamak oldu. Türkiye'de futbol oynamış olmam, İslam'la ilgili bakışımı tamamen değiştirdi. İstanbul'da İslam'ı daha yakından tanıdım. Futbolu bıraktıktan sonra bir basın toplantısıyla Müslüman olduğumu duyurdum. Futbol oynarken bazı şeyleri çok fazla dile getirmiyorsunuz, yalnızca futbol oynamaya odaklandığınız için. Hayatta önemli olan barış ve huzur içinde yaşamak" dedi.

Abel Xavier kimdir nereli kaç yaşında?

Abel Xavier 30 Kasım 1972'de Mozambik'te dünyaya geldi. Abel Xavier henüz çocukken Portekiz'e göç etti ve Portekiz vatandaşı oldu. Futbol kariyerine 1990'da Estrela Amadora'da başlayan Abel Xavier; Benfica, Bari, Real Oviedo, PSV, Everton, Liverpool, Galatasaray, Hannover 96, Roma, Middlesbrough ve Los Angelas Galaxy takımlarında forma giydi.

Middlesbrough'da oynarken Eylül 2005'te, Skoda Xanthi ile yapılan UEFA Kupası maçında doping kontrolünde, uyuşturucu kullandığı tespit edilen oyuncuya, önce 18 ay ceza verilmiş, ardından ceza 1 seneye indirilmişti. Bunun üzerine David Beckham'ın da transfer olduğu MLS takımlarından Los Angeles Galaxy ile anlaştı. 2008'de aktif futbol kariyerine son vermiştir.

Futbolculuktan emekli olan Xavier, İslam'a döndü ve adını Faysal olarak değiştirdi.