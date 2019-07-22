0553 313 94 23

Abe: “Japonya, İran ile ABD arasındaki gerilimi azaltmak için her türlü çabayı gösterecek”

İran ile ABD arasında ara bulucu rolü üstlenen Japonya Başbakanı Şinzo Abe, iki ülke arasındaki gerilimi azaltmak için her türlü çabayı göstermek istediğini ifade etti.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:22
Abe: “Japonya, İran ile ABD arasındaki gerilimi azaltmak için her türlü çabayı gösterecek”

İran ile ABD arasında ara bulucu rolü üstlenen Japonya Başbakanı Şinzo Abe, iki ülke arasındaki gerilimi azaltmak için her türlü çabayı göstermek istediğini ifade etti.


Japonya’da Üst Meclis seçimlerini iktidar koalisyonunun kazanmasının ardından Başbakan Şinzo Abe basın toplantısı düzenledi. İran ve ABD arasındaki gerginliğe değinen Abe, “İran’la uzun zamandır bir dostluğa sahibiz. Cumhurbaşkanı ve diğer liderlerle çok gez görüştüm. Ne yapılması gerektiğine dair herhangi bir karar vermeden önce Japonya, İran ile ABD arasındaki gerilimi azaltmak için her türlü çabayı göstermek istiyor” dedi. Tokyo’nun ABD yönetiminin ne düşündüğü ve hangi sonuca ulaşmayı planladığı hakkında bilgi toplaması gerektiğini belirten Abe, iki önemli müttefikin yakın temasta olduğunu da sözlerine ekledi.


İran, Amerika Birleşik Devletleri ile arasındaki gerginliğin azaltılması için Japonya’dan ara bulucu rolü üstlenmesini talep etmiş, Japonya da İran’ın çağrısına olumlu yanıt vermişti.


Öte yandan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton yarın Güney Kore’ye 2 günlük bir ziyaret gerçekleştirecek. Bolton‘un Güney Kore ziyareti öncesinde Japonya’da temaslarda bulunacağı belirtildi. Japonya’nın Güney Kore’ye yönelik ileri teknoloji ürünü malzemeler üzerindeki ihracat kontrollerini sıkılaştırma kararı almasının ardından iki ülke arasında artan gerilimin gölgesinde gerçekleşecek ziyarette Bolton’un, iki ülkeye de sorunları diyalog yoluyla çözme çağrısı yapması bekleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya merkezli 6 ildeki yasa dışı bahis operasyonu
    1. Konya merkezli 6 ildeki yasa dışı..
    2. Azerbaycanlı uzmandan uyarı: ABD..
    3. Görüntü kirliliğine neden olan hurda..
    4. Çürüyen köprü çökme tehlikesiyle karşı..
    5. Süresiz nafaka ne zaman kalkacak?..
    6. Dışişleri Bakanı Çavuşyoğlu,"Rejiminin..
    7. Aytekin’den Eğitim Bir Sen’e sert cevap
    8. İstanbul’da 12 milyonluk yarım ton..
    9. Bakan Çavuşoğlu: "Bu hafta artık..
    10. Sorunlu buruna neştersiz çözüm; Burun..
    11. Somali’de patlama
    12. Uygun fiyata cep telefonu satın alma..
    13. Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor
    14. Mardin’in doğa harikası ’Yardere..
    15. Boğaz İçi Kıtalararası yüzme..
    16. Türk Kızılay Vekaletle Kurban Kesimi..
    17. Boyner'den zengin valiz koleksiyonu
    18. Hacı adayları dualarla kutsal..
    19. 7. Akşehir XC Open 2019 Mesafe ve..
    20. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,"Tehdit..
    21. Bakan Çavuşoğlu,"ABD’den Münbiç yol..
    22. Muğla'da yangın
    23. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:..
    24. Uyku bozukluğu depresyona yol..
    25. Çılgın aşık dehşeti
    26. TEM otoyoluna çıkanları bu manzara..
    27. Mehmetçik PKK'ya nefes aldırmıyor!..
    28. Malatya'da Avrupa kupası heyecanı..
    29. Borsa 18 haftanın en yüksek kapanışını..
    30. Miçotakis de ikili oynuyor
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..