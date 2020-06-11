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Dünya

ABD’yi yakacak karar! 750 bin dolarlık kefaletle serbest bırakıldı

ABD’de eylemler devam ederken ülkeyi yangın yerine çevirecek karar geldi. George Floyd'un ölümünden sorumlu dört polisten biri 750 bin dolarlık kefaletle serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 11:35:00 -
ABD’yi yakacak karar! 750 bin dolarlık kefaletle serbest bırakıldı

ABD’de George Floyd'un ölümüne neden olan dört polisten Thomas Lane, 750 bin dolarlık kefaletle serbest bırakıldı.

Minneapolis kentinde gözaltına alınırken polis tarafından öldürülen George Floyd'un cinayeti davasında yargılanan 4 polislerden biri olan Thomas Lane’ın kefaleti ödendi.

Şerif Ofisi kayıtlarına göre, Hennepin County hapishanesinde tutulan 37 yaşındaki eski polis Thomas Lane 750 bin dolarlık kefaletle serbest bırakıldı.

25 Mayıs'ta Minneapolis şehrindeki gözaltı işlemi sırasında boynuna dizini basarak siyah George Floyd’un ölümüne neden olmakla suçlanan Derek Chauvin hakkında 2. dereceden cinayet suçuyla dava açılırken, olaya karışan diğer 3 polis Tou Thao, Thomas Lane ve Alexander Kueng de suça yardım ve yataklık etmekten dava açılmıştı.

Lane’in avukatı Earl Gray, müvekkilinin Floyd'a yardım etmeye çalıştığını savunmuştu.

Her dört polis, cinayetten sonra Minneapolis polis departmanından kovulmuştu.

 

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Yorumlar

mehmet aydın

bu amerikan conisi 750 bin doları nereden bulmuş
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KARASAKAL VEDAT

500 SENEDEN BERI SIYAH TENLI INSANLARI OLDURUP KATLETMIYORMU ABD ? DAHA COK GEORGE FLOYD LAR OLUR DEGISMEZ ABD 500 SENEDIR DEGISMIYOR SIMDIMI DEGISECEK ?IHTIMAL BILE YOK 4 TANE OBAMA GELSIN YINE DEGISMEZ BUNU MUSADE ETMEZLER(BEYAZ GUC) !
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