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ABD'yi tehdit ettiler: Savaş yemini ediyoruz, pişman olacaklar

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump,Afganistan'da gerçekleştirilen saldırının ardından Taliban ile yürütülen müzakereleri askıya almıştı. Yaşanan gelişmenin ardından Taliban'dan tehdit oldu bir açıklama geldi.

10 Eylül 2019 Salı 10:59
ABD'yi tehdit ettiler: Savaş yemini ediyoruz, pişman olacaklar

Taliban, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD ile Taliban arasında yapılan barış müzakereleri için "öldü" demesinin ardından savaş yemini etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'da gerçekleştirilen ve bir ABD askeri dahil olmak üzere 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası, Taliban ile yürütülen barış görüşmelerini askıya aldığını açıklamıştı.

Trump daha sonra, "Müzakereler ölü. Endişe ettiğim kadarıyla müzakereler öldü" ifadesini kullandı.

"Yakında pişman olacaklar"

Trump'ın bu sözlerine Taliban'dan ilk açıklama geldi. Fransız haber ajansı AFP'nin son dakika haberine göre, Taliban "savaş yemini" edip, her türlü mücadeleyi yapmaya devam edeceklerini duyurdu.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mujahid (Zabihullah Mücahid) AFP'ye, "Afganistan'daki işgali sonlandırmanın iki yolu vardı, biri cihad ve kavga, diğeri görüşmeler ve müzakerelerdi. Trump görüşmeleri durdurmak istiyorsa, ilk yoldan gideceğiz ve onlar yakında pişman olacaklar" dedi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 10:59
  1. ABD
  2. Afganistan

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