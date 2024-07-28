BRICS Ülkeleri'nden doları bitirecek hamle! ABD'nin tahtı sallanıyor!

BRICS ittifakı Batı’nın SWIFT sistemini atlayarak yerine kendi finansal mekanizmasını kurmayı hedefliyor. SWIFT benzeri yeni bir finansal mesajlaşma sisteminin oluşturulması BRICS’in küresel ticaret ortamını yeniden şekillendirmesine olanak sağlayacak.

Sınır ötesi işlemlerin çoğu artık SWIFT kullanılarak gerçekleştiriliyor ve sistemle bağların kesilmesi dokuz üyeli ittifaka kaldıraç sağlıyor. BRICS, işlemler için ABD dolarını kullanmadan yeni bir ödeme sistemi oluşturabilir.

Ticaret ödemelerinde yerel para birimleri kullanılacak ve ABD dolarına olan bağımlılık tamamen sona erecektir. SWIFT benzeri BRICS ödeme sistemi, ABD dolarının küresel hakimiyetini kırabilir. BRCS’nin ticarette doları terk etmesi halinde ABD’de birçok sektörün etkileneceği ön görülüyor.

PUTİN YENİLİKÇİ BİR SİSTEME DEĞİNDİ

Rusya devlet başkanı Putin, SWIFT benzeri bir finansal sistemin oluşturulmasının BRICS ülkeleri için yeni bir ekonomik gerçeklik üretmesine yardımcı olacağını söyledi.

BRICS SWIFT ÖDEME SİSTEMİNE MEYDAN OKUYOR

Rusya, BRICS ittifakının SWIFT benzeri yeni bir ödeme sistemi kurmayı planladığını doğruladı. “BRICS’in mali gündeminde her iki önemli görevi de çözen yeni bir ekonomik gerçekliğin inşasına yönelik ana bir girişim var.

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BRICS ülkeleri için SWIFT’e benzer, BRICS ülkelerinden karşı tarafların takas işlemlerini yapabilen devlet bankalarına dayalı kendi finansal mesajlaşma sistemimizi oluşturmak ve aynı bankanın ilgili rolü” dedi.

Büyükelçi, BRICS’in dolarsızlaşma gündemini ilerletebilmesi için SWIFT’e bir alternatif yaratılmasının gerekli olduğunu söyledi.

“Yeni bir finansal kurumlar sistemi oluşturmak gerekiyor. Yeni sistem, ulusal ödeme sistemleri, bankalar ve diğer finansal kurumlarla entegrasyonu da içeren, katılımcı ülkelerin mevcut finansal altyapılarıyla teknik olarak uyumlu olmalıdır.

Aynı zamanda sistem, siber saldırıları ve finansal bilgilere yetkisiz erişimi önlemek için yüksek düzeyde güvenlik ve veri koruması sağlamalıdır.” şeklinde özetledi.