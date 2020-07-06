ABD'yi sarsan pedofili skandalında flaş gelişme!

ABD'yi sarsan cinsel istismar olayında flaş bir gelişme yaşandı. Reşit olmayan genç kızlarla cinsel ilişkiye girmek, taciz ve genç kızları pazarlamakla suçlanan milyarder işadamı Jeffrey Epstein´in yakın arkadaşı ve kara kutusu İngiliz Ghislaine Maxwell (58), tutuklandı.

Epstein, geçen sene 10 Ağustos´ta yargılanmayı beklediği Manhattan´daki hapishanede intihar etmiş ve ardında birçok soru işareti bırakmıştı.

FBI'a 4 milyon 900 bin dolara mal oldu

FBI Maxwell'e düzenlediği operasyonun maliyetini paylaştı. FBI ekipleri,Maxwell'e yaptığı operasyonun maliyetinin 4 milyon 900 bin ABD Dolar olduğunu bildirildi.

Hücresinde intihar etmişti

66 yaşındaki milyarder Epstein, hakkındaki federal suçlarla ilgili yargılanmayı beklerken kendisini asarak tutuklu bulunduğu hücrede intihar etmişti. Epstein, daha önce Florida eyaletinde hakkındaki cinsel istismar ve kız çocuklarını pazarlama suçlarıyla ilgili olarak 2008 yılında suçlarını kabul ederek bir anlaşma yapmıştı.

Epstein aralarında ABD Başkanı Donald Trump, eski başkan Bill Clinton ve İngiltere Prensi Andrew'ın da bulunduğu çok sayıda ünlü isimle yakınlığıyla da biliniyordu. Prens Andrew hakkında da Epstein'le birlikte reşit olmayan kız çocuklarıyla olduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı.