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Dünya ABD'yi sarsan olay... Türk düşmanı bunak Biden gittiği eyaletin adını unuttu
Dünya

ABD'yi sarsan olay... Türk düşmanı bunak Biden gittiği eyaletin adını unuttu

3 Kasım'da ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın rakibi olan Joe Biden'ın Beyaz Saray yerine Senato için yarıştığını söylemesi Massachusetts valisinin adını ve bulunduğu eyaleti unutması ülkede "Biden bunadı" söylentilerine yol açtı. Trump ise bu gelişme sonrası rakibinin sağlığının başkanlık yapmasına uygun olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 18:29:00 -
ABD'yi sarsan olay... Türk düşmanı bunak Biden gittiği eyaletin adını unuttu

ABD’de Demokrat başkan adayı Joe Biden’ın katıldığı etkinlikte Beyaz Saray yerine ABD Senatosu için yarıştığını söylemesi ülkede gündem oldu. Biden, Ohio’da yaptığı seçim etkinliğinde seçilmesi durumunda ABD’nin krizlerden daha kolay çıkabileceğini belirterek, "Biliyorsunuz, birlik olmamız lazım. Benim Demokrat olarak Senato için yarışmamın nedeni de bu" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın her fırsatta Joe Biden’ın sağlık durumunun, başkanlık görevini yerine getirmek için uygun olmadığını vurguladığı biliniyor. Biden’ın Ohio’daki sözleri Trump’ın iddiasını kuvvetlendirdiği belirtildi.

Biden’ın Ohio’ya gitmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada da bir dönem Massachusetts Valisi olan Mitt Romney’in adını hatırlayamaması da aynı gün içinde eleştirildiği ikinci konu oldu. Biden ayrıca yaptığı konuşmada hangi eyalette bulunduğunu da unutarak başka bir skandala imza attı.

"Ben olsam yarış dışı bırakırlardı"

ABD Başkanı Donald Trump ise rakibine Twitter üzerinden yüklenerek, “Uykucu Joe bugün çok kötü bir gün geçirdi. Mitt Romney’in adını hatırlamadı, ABD Senatosu için aday olduğunu söyledi, hangi senatoda olduğunu unuttu. Bunların herhangi birini ben yapsaydım, yarışta saf dışı bırakılırdım” eleştirisinde bulundu.

Sahibi küreselciler

Kovid-19 testi negatif çıkan Trump, Florida eyaletinde düzenlediği mitingte Demokrat rakibi Joe Biden’a yüklendi. Trump, “Biden’ın sahipleri, radikal küreselciler” dedi. Trump, anketlerin aksine şu anda 4 yıl önceki seçimlerden daha yüksek oy oranına sahip olduklarını savunarak, "Demokratlar, ABD’yi komünist Küba’ya ya da sosyalist Venezuela’ya çevirmek istiyorlar" eleştirisinde bulundu.

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