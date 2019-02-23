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ABD'yi sarsan hazırlık! Trump bu hamleyi beklemiyordu

AB, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın AB'den otomobil ithalatına vergi koyması durumunda, misilleme yapmaya hazırlanıyor.

23 Şubat 2019 Cumartesi 17:54
ABD'yi sarsan hazırlık! Trump bu hamleyi beklemiyordu

Bloomberg'in haberine göre Avrupa Birliği (AB), Trump'ın olası hareketine misilleme olarak, aralarında Caterpillar Inc., Xerox Corporation and Samsonite International S.A. gibi şirketlerin de bulunduğu birçok ABD şirketinin ürettiği ürünlerin ithalatına vergi koyma konusunu gündemine almayı planlıyor.

Avrupa Birliği misilleme yapacak

AB'nin konuya yakın bir üst düzey yetkilisine dayandırılan habere göre, AB misilleme olarak, ABD'de üretilen kamyonlar, makinalar ve valizlerin ithalatına gümrük vergisi koyacak.

AB Ticaret Komiseri Cecilia Malmstrom, bugün erken saatlerde, daha önce bazı AB liderlerinin de dile getirdiği gibi, ABD'nin olası ithalat vergisi uygulamasına karşılık verileceğini söyledi. Malmstrom, Brüksel'in çok yakında, ABD ile görüşmeler yapma konusunda bir karar alacağını da ekledi.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 17:54
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