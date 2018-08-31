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ABD'yi panikletmişti... Ve Türkiye düğmeye bastı!

Türkiye ile Irak arasında doğrudan ticareti sağlayacak Ovaköy-Bağdat Hattı için düğmeye resmen basıldı. Ankara’dan bir heyet önümüzdeki hafta Irak tarafıyla görüşecek. Güzergahın ayrıntıları ise Eylül ayı içerisinde netleşecek. Türkiye, altyapı garantisi verdiği stratejik yolun güvenliğini sağlamakta da kararlı.

31 Ağustos 2018 Cuma 07:05
ABD'yi panikletmişti... Ve Türkiye düğmeye bastı!

Irak ile Ovaköy Sınır Kapısı için çalışmalar eylül ayı itibariyle başlıyor. Kapının tesisi için öncelikle fiziki şartlar tespit edilecek. Bu doğrultuda Ankara ve Bağdat nezdinde heyetler oluşturulacak. Karayolları, bayındırlık ve güvenlik birimlerinden yetkililerin bulunacağı Türk heyetinin önümüzdeki günlerde netleşmesinin ardından Irak tarafıyla yoğun temaslara geçilecek. İki ülke heyetleri yeni ticaret kapısının teknik ayrıntılarını görüştükten sonra sahada çalışmaları başlatacak. Ovaköy-Telafer-Musul-Bağdat yolunda güzergahın eylül ayı içerisinde tamamen netleşmesi bekleniyor.

YATIRIM TÜRKİYE’DEN

Bağdat hükümeti ile Ovaköy kapısı ve ticaret yolunun yapılması konusunda gereken altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını Türkiye karşılayacak. Ovaköy Kapısı projesi için kritik konu tabii ki ‘güvenlik’. Suriye-Irak sınırındaki bölgede yaşayan aşiretlerle görüşülerek Ovaköy’ün getireceği zenginliklerin anlatılması planlanıyor. Sınır ötesini ekonomik açıdan canlandıracak sürece bölge halkı da sıcak bakıyor. Halkın bilgilendirilmesi sonrası Ovaköy güzergahıyla ilgili gerekli her türlü güvenlik önlemi alınacak.

FIRSATLAR KAPISI

Ovaköy sayesinde Irak’la ticaret, bölgede sadece bir unsurun tekelinden çıkarılmış olacak. Sınır hattı boyunca Irak Kuzey Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile komşu olan Türkiye için, Bağdat’a doğrudan ticareti sağlayacak tek imkan olarak Türkiye-Irak-Suriye sınırlarının birleştiği Fişhabur bölgesi görülüyor. Yeni ticaret yolu, Fişhabur’dan Suriye sınırı boyunca ilerleyerek Telafer’e ulaşacak. IKBY kontrolündeki Habur Sınır Kapısı’na alternatif olarak Ovaköy’ün devreye girmesiyle Habur, IKBY açısından stratejik önemini yitirecek. Ovaköy Kapısı, Irak’la ticarette daha önemli hale gelecek. Bu kapı, Türkiye’nin Irak’taki soydaşlarına da kısa sürede ulaşmasını sağlayacak.

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 07:05
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