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ABD'yi panik sardı! 'Ben Pence Trump'ın selamı var...'

ABD'de Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin panik sürüyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Erdoğan'ı arayarak 'Trump'ın selamı var, Rusya'dan S-400 almayın' dediği iddia edildi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:25
ABD'yi panik sardı! 'Ben Pence Trump'ın selamı var...'

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımından vazgeçilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ricada bulunduğu iddia edildi. Buna göre, Pence, "Trump'ın selamı var" diyerek, "Rusya'dan S-400 almayın" mesajı verdi.

Londra merkezli Middle East Eye sitesinden Ragıp Soylu'nun adı açıklanmayan iki Türk yetkiliye dayanan haberine göre, geçen hafta yapılan görüşmede ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Moskova ile varılan anlaşmayı iptal etmelerini istedi. Pence, ABD Başkanı Donald Trump'ın ‘selamını' da iletti.

Türkiye'nin alternatif olarak Patriot sistemlerine yönelmesini isteyen Pence, anlaşmanın hâlâ masada olduğunu da sözlerine ekledi.

Erdoğan 'geri dönülemez' demişti

Ancak Erdoğan'ın ‘Moskova ile varılan anlaşmanın geri dönülemez bir noktada olduğunu' söylediği aktarıldı.

Ayrıca habere göre Erdoğan, Patriotların şu üç özellik nedeniyle Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamadığını iletti; zamanında teslimat, ortak üretim ve teknoloji transferi...

Mike Pence'in bunun üzerine teslimatın hızlandırılabileceğini ancak diğer konularda teminat veremeyeceğini söylediği aktarıldı.

Türkiye ya da Beyaz Saray telefon konuşmasıyla ilgili kamuoyuna bir metin sunmazken, habere dair yorum da gelmedi.

Erdoğan Burdur'da gündeme getirdi

Haberde, Erdoğan'ın pazartesi günü seçim çalışmaları kapsamında Burdur'da yaptığı bir konuşmada ABD'nin tavır değişikliğini eleştirdiği hatırlatıldı.

Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bize yeni hava savunma sistemleri verilmesi bir yana mevcut sistemlerin çoğu da geri çekildi. Bunun üzerine biz bir yandan sınırlarımızdaki teröristleri etkisiz hale getirecek operasyonlar yürütürken diğer yandan da alternatif hava savunma sistemleri arayışına girdik. Rusya ile S-400 hava savunma sistemi alma anlaşması, bu arayışın bir neticesidir. Şayet bize, ihtiyacımız olan sistemler müttefiklerimizce zamanında ve makul şartlarda verilmiş olsaydı, buna ihtiyaç kalmayacaktı. Şimdi kalkmışlar bize 'S-400 almaktan vazgeçin' diyorlar. Niye vazgeçelim?"

Kriz oluşturdu

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze sistemleri satın alması başta ABD olmak üzere birçok NATO üyesi ülkenin itirazlarına neden olmuştu.

Bu ülkeler S-400'lerin NATO sistemleriyle uyumlu olmadığını ve güvenlik riskleri yaratabileceğini belirtirken, ABD, Türkiye'den S-400'ler ile Patriot'lar arasında bir tercih yapmasını talep ediyor.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:25
  1. Burdur
  2. Erdoğan
  3. ABD
  4. Trump

YORUM YAZ

  • vatandasvatandas19 dk önce
    Ulan şerefsiz abd ne yapmamız gerektiğinde senden mi izin alacağız biz ab ve orta doğu ülkeler i gibi kukla devlet miyiz paramızla değilmi
  • turkturk33 dk önce
    S400 ALMASSAN COK BUYUK HAT AYAPARSIN/ DENEMES BEDAFA.,
  • Kocasolak Kocasolak 35 dk önce
    NATO mato bahane, yunaniztan s 300 aldığı zaman GIK demeyen abd, bizi eyaleti sanıyor.
  • AhmetAhmet50 dk önce
    Türkiye'ye abd, ab, nato ve terörist israilin füzesini uçağını indirecek savunmasi lazım! saydıklarımı dost gören salak Savunma sistemi bir boka yaramaz!
  • AlperenAlperen51 dk önce
    Yine seçim öncesi palavralar başladı..Zavallı ABD üç buçuk atıyor..Bir sözümüzle ekonomisini çökeltiveririz akıllarını başlarına devşirsinler..
  • fahrifahri57 dk önce
    Eğer vazgeçtilerse (ki, seçimden önce açıklamazlar), artık biraz zor güvenir bu millet size haberiniz olsun. Bir nevi Amerikan köpekliği tescillenmiş olur, ona göre....

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