ABD'yi Netanyahu yönetiyor! Trump hemen fikir değiştirdi
ABD'yi Netanyahu yönetiyor! Trump hemen fikir değiştirdi

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile sağlanan geçici ateşkesin Lübnan’ı da kapsamasına başlangıçta onay verdiği ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından bu tutumunu değiştirdiği öne sürüldü. İddia, ateşkesin kapsamına ilişkin perde arkasındaki pazarlıkları yeniden gündeme taşıdı.

ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkesin hangi cepheleri kapsadığına ilişkin tartışmalar sürerken, Washington kulislerinden dikkat çekici bir iddia geldi. Buna göre ABD Başkanı Donald Trump, ilk aşamada Lübnan’ın da ateşkes anlaşmasına dahil edilmesine sıcak baktı.

Ancak daha sonra yaşanan diplomatik temasların ardından bu yaklaşımın değiştiği ve Lübnan’ın anlaşma kapsamı dışında bırakıldığı öne sürüldü. Bu iddia, ateşkesin son halinin sahadaki askeri dengeler kadar siyasi baskılarla da şekillendiğini gösterdi.

Amerikan CBS News kanalına konuşan ve adı açıklanmayan iki kaynak, Trump'ın, Lübnan'la ilgili tutumunun nasıl değiştiğini aktardı.

Habere göre, ABD Başkanı Trump, ilk başta Lübnan'ın da geçici ateşkes anlaşmasına dahil edilmesine onay verdi.

Görüşmelere aracılık eden kişiler de Lübnan'ın anlaşmanın bir parçası olduğunu düşündü ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi gibi isimler kamuoyuna bu yönde açıklamalar yaptılar.

Geçici ateşkesin ilan edildiği gün, bir Beyaz Saray yetkilisi CBS News'e, "İsrail'in de Pakistan'ın arabuluculuğunda sağlanan anlaşmanın şartlarını kabul ettiğini" söyledi.

Ancak aynı gün Trump ile Netanyahu arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından ABD Başkanı'nın, Lübnan konusundaki fikri değişti ve son açıklamalarında "Lübnan'ın Hizbullah'tan dolayı anlaşmaya dahil edilmediğini" ifade etti.

ABD Başkanı Trump, Amerikan medyasına dün yaptığı bir açıklamada, Lübnan'ın anlaşmaya dahil edilmediğini kaydederek, "Hizbullah yüzünden. Anlaşmaya dahil edilmediler. O mesele de halledilecek. Sorun yok." diye karşılık vermişti.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da saat 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

