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ABD'yi korku saldı! 'Savunmamız yok'

Amerika Birleşik Devletleri Hükümet Sorumluluk Ofisi, Çin ve Rusya'nın geliştirdiği yeni silahlarla ilgili olarak bir rapor hazırladı. Raporda, 'Rusya ve Çin'in geliştirdiği yeni nesil hipersonik silahlar için, hiçbir karşı önlem veya etkili savunma bulunmamaktadır.' ifadeleri yer aldı.

14 Aralık 2018 Cuma 16:47
ABD'yi korku saldı! 'Savunmamız yok'

ABD Hükümet Sorumluluk Ofisi sunduğu raporda, 'Rusya ve Çin'in geliştirdiği yeni nesil hipersonik silahlar için, hiçbir karşı önlem veya etkili savunma bulunmamaktadır.' ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hükümet Sorumluluk Ofisi (GAO), Çin ve Rusya'nın geliştirdiği yeni nesil hipersonik silahlarla ilgili bir rapor sundu. Raporda, bu silahlar için karşı önlemin veya etkili bir savunma yönteminin bulunmadığı belirtildi.

GAO'nun raporunda, ''Çin ve Rusya hipersonik silahların peşindeler. Çünkü hızları, irtifaları ve manevra kabiliyetleri çoğu füze savunma sistemini yenebilir. Mevcut karşı önlem bulunmuyor. Aynı zamanda uzun menzilli konvansiyonel veya nükleer vuruş yeteneklerini geliştirmek için kullanılabilirler" ifadelerine yer verildi.

"Uzay operasyonlarını tehdit eden silahlar peşindeler"

Raporda, Çin ve Rusya'nın ABD uzay operasyonlarını tehdit etmek için uydu karşıtı silahlar geliştirdikleri de belirtildi.

Konuya ilişkin açıklamada Pekin yönetiminin yeni nesil siber ve elektronik araçları kullanarak, büyük ölçekli uydu saldırıları yürütmek için yetenekler geliştirdiği de ifade edildi.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 16:47
  1. Çin
  2. ABD
  3. Rusya

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