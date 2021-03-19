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Dünya ABD'yi kim yönetiyor? Joe Biden'den akılalmaz gaf!
Dünya

ABD'yi kim yönetiyor? Joe Biden'den akılalmaz gaf!

Geçtiğimiz günlerde ABD Savunma Bakanı (Pentagon) Lloyd Austin'in adını unutarak "Şeye, şeye... Eski general, Ona sürekli general deyip duruyorum" diye kekeleyen ABD Başkanı Joe Biden, şimdi de kendisinin ABD Başkanı olduğunu "unuttu".

Yeniakit Publisher
2021-03-19 07:16:00 -

Koronavirüs salgını ile alakalı Beyaz Saray'da ulusa sesleniş konuşması yapan ABD Başkanı Joe Biden, konuşmasının bir bölümünde Amerika'nın başkanının yardımcısı Kamala Harris olduğunu söyledi.

Kısa bir duraksamadan sonra sözlerine devam eden Biden'ın o konuşması, Twitter'da viral oldu.

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Yorumlar

Fatih

Bunak şeytan..!
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diyarbakırlı

Vah vah vah alzheimer hastası olduğu alenen belli ediyor. Trump bu durumla ilgi ABD Yüksek Seçim Kuruluna itiraz ederse emin olun Biden'in başkanlığını iptal ettirebilir.
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