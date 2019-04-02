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ABD'yi karıştıran iddia: Bizlere uygunsuz bir şekilde...

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kadın eski başkan yardımcısı Joe Biden hakkında çok konuşulacak bir iddiada bulundu. İddiaya göre, Biden yıllar önce söz konusu kadına uygunsuz bir şekilde dokundu.

02 Nisan 2019 Salı 19:00
ABD'yi karıştıran iddia: Bizlere uygunsuz bir şekilde...

ABD'de bir kadın daha eski başkan yardımcısı Joe Biden'ı yıllar önce kendilerine "uygunsuz bir şekilde dokunmakla" suçladı

Amy Lappos, Biden'ın 10 yıl önce Connecticut'ta partiye bağış kampanyası sırasında iki eliyle yüzünü tutup burnunu burnuna sürdüğünü iddia etti.

"Aday olma çağrısı"

BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Demokrat Partili bir kongre üyesinin eski yardımcısı olan 43 yaşındaki Lappos, Biden'a başkan adayı olmaması çağrısında bulundu.

Lappos, "İstenmeyen ilgi gösterisi kabul edilir değildir. Kadını nesneleştirmek kabul edilir değildir" dedi.

Lucy Flores de Biden'ın, 2014'te Nevada'da vali yardımcısı görevi için kendisinin kampanya yürüttüğü sırada, kendisini başının arkasından öptüğünü öne sürüyor.

Suçlamaları kabul etmedi

Joe Biden ise suçlamaları reddetti, şimdiye dek hiçbir uygunsuz davranışta bulunmadığını söyledi. Eski ABD Başkan Yardımcısı, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardır yürüttüğüm kampanya çalışması ve sosyal hayatımda sayısız el sıkışması, sarılma, sevgi, destek ve dayanışma gösterisinde bulundum. Bir kez bile uygunsuz davrandığımı asla düşünmedim.

"Ancak kadınların yaşadıkları deneyimleri gözden geçirdiği ve erkeklerin dikkat etmesi gerektiğini düşündükleri bir dönemdeyiz ve ben de dikkat edeceğim."

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 19:00
  1. Joe Biden
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