  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'yi karıştıran cinayette yeni gelişme
Dünya

ABD'yi karıştıran cinayette yeni gelişme

ABD'yi ayağa kaldıran George Floyd cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Floyd'un ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin'a "3. dereceden cinayet" suçlaması tekrar yöneltildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 21:07:00 -
ABD'yi karıştıran cinayette yeni gelişme

Hennepin Bölge Mahkemesi Hakimi Peter Cahill, 22 Ekim 2020'de düşürdüğü Chauvin'e yönelik 3. derece cinayet suçlamasını tekrar dosyasına ekledi.

Hakim Cahill, geçen 22 Ekim'de Chauvin'e daha önce yöneltilen 3. derece cinayet suçlamasını düşürme kararı almış, Chauvin'in 2. dereceden cinayet ve adam öldürme suçlamalarından yargılanmasına devam edileceğini belirtmişti.

Cahill'in kararına itiraz eden savcılar, olayı Minnesota Temyiz Mahkemesine götürmüş, savcıların Chauvin'in 3. derece adam öldürmekten yargılanması talebi 24 Şubat 2021'deki duruşmada kabul edilmişti.

Chauvin, Mayıs 2020'den beri tutuklu bulunduğu Oak Park Heights'teki hapishaneden 10 Temmuz 2020'de, kefalet bedeli olan 1 milyon doların "Allegheny Casualty Company" adlı kuruluş tarafından garanti edilmesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Floyd'un ölümünde kusurlu bulunan diğer 3 polis memuru da daha önce 750 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödemeleri üzerine tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.

George Floyd'un ölümü

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in yaklaşık 9 dakika boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alarm verildi! Sınavlar iptal edildi, okula 10 gün koronavirüs molası
Gündem

Alarm verildi! Sınavlar iptal edildi, okula 10 gün koronavirüs molası

Eskişehir'de üç ayrı sınavda görev alan öğretmenin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası, okulda sınavlar iptal edildi. Çok sayıda öğ..
Meteoroloji uzmanından dikkat çeken açıklama: En son 1853'te olmuştu
Yaşam

Meteoroloji uzmanından dikkat çeken açıklama: En son 1853'te olmuştu

Türkiye günler sonra tekrar yağışlı havanın etkisine girdi. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, iklim değişikliği sebebiyle artık baharı..
Erdoğan'a hakarete tepki gösterdi, ceza aldı
Gündem

Erdoğan'a hakarete tepki gösterdi, ceza aldı

AK Parti Gaziemir Belediyesi Grup Başkan Vekili ve Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca; Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’nın 15 Temmuz darbe g..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay