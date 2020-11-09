  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'yi karıştıracak iddia: Melania Trump'tan eşi Donald Trump'ı kızdıracak çağrı
Dünya

ABD'yi karıştıracak iddia: Melania Trump'tan eşi Donald Trump'ı kızdıracak çağrı

Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinde resmi olmayan sonuçlar açıklanırken, Donal Trump'a seçimi kabul etmesi için eşi Melania Trump ve damadı Jared Kushner'den çağrı yapıldığı ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 13:13:00 -
ABD'yi karıştıracak iddia: Melania Trump'tan eşi Donald Trump'ı kızdıracak çağrı

Tüm dünyanın günlerdir soluğunu tutarak takip ettiği ABD seçimlerinde resmi olmayan sonuçlar açıklandı.

Demoktratların adayı Joe Biden'ın ipi göğüslediği seçimde rakibi mevcut Başkan Donal Trump'ın seçim sonucunu kabullenememesi ülkede gerilimi tırmandırdı.

Seçim sonuçlarını kabul etmeyen ve kazandığını iddia eden Donald Trump'a eşi Melania Trump'ın ve oğlu Jared Kushner'ın, "Kaybettiğini kabul et" dediği öne iddia edildi.

Trump, seçim sonuçlarını yargıya taşıyacaklarını ifade etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İlker Başbuğ'dan devlet sırlarını sızdıran 'vatan haini'ne destek! Tam da 1 gün önce
Gündem

İlker Başbuğ'dan devlet sırlarını sızdıran 'vatan haini'ne destek! Tam da 1 gün önce

TSK içerisinden devlet sırlarını sızdırdığı ve MİT'i ifşa etme suçlamasıyla yargılanan Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'a İlker Baş..
Alabarda'dan Türkiye'ye yeni finans merkezi uyarısı
Gündem

Alabarda'dan Türkiye'ye yeni finans merkezi uyarısı

Eski asker ve strateji uzmanı Yusuf Alabarda yeni kurulacak finans düzeni için Türkiye'nin tedbir alması gerektiğini söyledi.
Boykot korkuttu! Fransa’dan geri vites
Dünya

Boykot korkuttu! Fransa’dan geri vites

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Hz. peygambere hakaretin ardından Fransa’ya karşı İslam ülkeleri tarfından uygulanan boykot sonr..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay