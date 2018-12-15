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ABD'yi Fırat'ın doğusu paniği sardı

Teröristlerin kökünü kazımaya kararlı Türkiye, Fırat'ın doğusu için düzenleyeceği operasyona hazırlanırken ABD, Suriyeli askeri ve siyasi muhalifleri operasyona katılmamaları konusunda tehdit etti.

15 Aralık 2018 Cumartesi 16:39
ABD'yi Fırat'ın doğusu paniği sardı

Türkiye, Suriye'de Fırat nehrinin doğusundaki terör örgütü YPG/PKK unsurlarına yönelik askeri harekata hazılanırken, ABD yönetimi Suriyeli askeri ve siyasi muhalifleri operasyona katılmamaları konusunda tehdit etti.

ABD yönetimi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fırat nehrinin doğusunda onbinlerce kilometre kare toprağı işgal eden YPG/PKK'ya karşı askeri harekatın başlayacağını açıklamasının ardından, bunu engellemek amacıyla çalışmalarını artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yanı sıra ABD’li bakan ve askeri yetkililer Ankara’daki mevkidaşlarını arayarak “endişe” mesajları vermeyi sürdürürken, Amerikan diplomasisi ve istihbaratı Suriyeli muhalifleri tehdit etmeye başladı.

ABD'li yetkililer, Özgür Suriye Ordusu gruplarına ve muhalefetin çatı kuruluşu Suriye Muhalefeti ve Devrimci Güçler Koalisyonu’na gönderdikleri tehdit içerikli mesajda, Türkiye’nin gerçekleştireceği askeri harekata katılmamalarını talep etti.

Filler tepişirken oradan uzak durmalısınız

Mesajda, harekata katılacak unsurların doğrudan ABD ordusuyla karşı karşıya geleceği iddia edilerek şu sözlere yer verildi:

"Özgür Suriye Ordusu veya SMDK’nın (harekata) herhangi bir şekilde katılımı ABD ve Koalisyon Güçlerine saldırı demektir ve bu gerek Koalisyon Güçleri gerek ABD ile doğrudan çatışmaya yol açacaktır. ABD güçleri ve SDF (adını kullanan YPG/PKK) iç içe geçmiş durumdadır. Dolayısıyla Koalisyon Güçleri ve ABD güçleri hedef alınıp çatışmaksızın SDF’ye saldırılamaz."

Amerikalı yetkililer, tehdit mesajını daha ileriye götürerek, “Filler tepişirken oradan uzak durmalısınız” ifadelerini kullandı.

Fırat’n doğusu

Suriye'nin kuzeydoğusunda Fırat nehri ile Irak sınırı arasında yer alan yaklaşık 45 bin kilometrekarelik alan, terör örgütü YPG/PKK’nın işgali altında.

ABD’nin askeri yardımlarıyla 2014’ten itibaren Fırat’ın doğusunda yayılan YPG/PKK’nın burada yaklaşık 15 bin silahlı teröristi bulunuyor.

Fırat nehrinin doğusundaki en büyük yerleşim alanları Halep'in Aynularab, Rakka'nın Tel Abyad ve Tabka, Haseke'nin Kamışlı, Amude ve Rasulayn ilçeleri ile Deyrizor'un kuzey kesimlerinden oluşuyor.

1,7 milyon sivil zorla göç ettirildi

Suriye-Türkiye sınır hattının 480 kilometresini kaplayan YPG/PKK kuşağındaki nüfusun yaklaşık yüzde 70’ini Araplar oluşturuyor.

Suriye topraklarının üçte birini ele geçiren örgüt, bugüne kadar çoğunluğu Arap olmak üzere Süryani, Kürt ve Türkmenlerin içinde olduğu 1,7 milyon civarında sivili zorla göç ettirdi.

Terör örgütü, DAEŞ'le çatışmalar sonrasında yerlerine dönmek isteyenleri de engelledi.

3 büyük baraj örgütün elinde

Fırat’ın doğusunu ele geçiren YPG/PKK, aynı zamanda ülkenin en büyük petrol ve doğal gaz yatakları ile tesislerini kontrolüne aldı.

Suriye'deki tarım arazilerinin yüzde 60’ı, ülkenin en büyük su kaynakları ve elektrik ihtiyacının yüzde 70’ini karşılayan 3 büyük baraj da örgütün elinde.

Fırat'ın doğusunda 35-40 bin kişilik terör ordusu

ABD Savunma Bakanlığı, Fırat nehrinin doğusundaki alanda daimi kontrolü sağlamak üzere 35-40 bin kişilik bir kuvvet oluşturacağını açıklamıştı.

Türkiye, ABD’nin YPG/PKK’yı düzenli orduya dönüştürmesi anlamına gelen bu plana karşı çıkıyor.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 16:39
  1. Ankara
  2. Fırat nehri
  3. YPG/PKK
  4. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. ABD Başkanı Donald Trump
  6. Özgür Suriye Ordusu
  7. Suriye Muhalefeti
  8. Devrimci Güçler Koalisyonu
  9. Suriye Muhalefeti ve Devrimci Güçler Koalisyonu
  10. Fırat’ın doğusu
  11. DAEŞ
  12. doğal gaz
  13. ABD Savunma Bakanlığı

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