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ABD'yi Barry Kasırgası vurdu! On binlerce kişi elektriksiz kaldı, uçuşlar iptal oldu!

Barry Kasırgası, ABD'nin Louisiana eyaletinde karaya vurarak tropikal fırtınaya dönüştü.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 23:38
ABD'yi Barry Kasırgası vurdu! On binlerce kişi elektriksiz kaldı, uçuşlar iptal oldu!

ABD basınına göre, Meksika Körfezi'nde başlayan Barry Fırtınası, bu sabah itibarıyla birinci kategori kasırga seviyesine ulaştı.

Kasırga, 14.00'te (TSİ 21.00) Louisiana kıyılarına vurdu. Karaya vurmasının ardından şiddeti azalan kasırga, tropikal fırtınaya dönüştü.

Fırtına nedeniyle eyalette 77 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığı, ağaçların devrildiği belirtildi.

New Orleans Uluslararası Havalimanı'nda da fırtına nedeniyle uçuşların gerçekleştirilemediği kaydedildi.

 

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 23:38
  1. Meksika Körfezi
  2. ABD
  3. Barry Fırtınası
  4. Louisiana
  5. Barry Kasırgası
  6. New Orleans Uluslararası Havalimanı

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