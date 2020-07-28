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Dünya

ABD'yi ayağa kaldıracak iddia: Askeri üsse saldırı düzenlendi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin kaldığı Victory Askeri Üssü'ne füzeyle saldırı gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 21:17:00 -
ABD'yi ayağa kaldıracak iddia: Askeri üsse saldırı düzenlendi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD askerlerinin kaldığı Victory Askeri Üssü'ne füzeyle saldırı gerçekleştirildiği iddia edildi.

Irak basınında çıkan haberlerde, Bağdat'taki ABD üssünde askeri departmana füzeli saldırı düzenlendiği ileri sürüldü.

Irak hükümetinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Bağdat'ta dün de ABD askerlerinin kaldığı Taci Askeri Üssü'ne füzeli saldırı düzenlenmiş ve Salahaddin vilayetinde Haşdi Şabi kontrolündeki Spyker Askeri Üssü'nde de iki ayrı patlama meydana geldiği aktarılmıştı.

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