"ABD’yi 2008’den daha derin bir kriz bekliyor"

İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Birlemiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı tarafından gerçekleştirilen "Uygulamalı Endüstriyel Politikalar" yaz okulunda eğitim vermek üzere İstanbul'da bulunan Piergiuseppe Fortunato, küresel krizinin onuncu yıl dönümünde AA muhabirinin sorularını cevapladı.

2008'deki krizden sonra küresel ekonominin giderek hassasiyet kazandığını ve kırılganlaştığını ifade eden Fortunato, "2007 mali çöküşünün başladığı noktayı bulmak zor. Kökleri tartışmasız 12 yıla kadar geri dönüyor. 1995 yılında, Bill Clinton'un yönetiminin Topluluk Yeniden Yatırım Yasası'nda yapılan değişikliklerle uygun fiyatlı ve uygun fiyatlı bir gündem vermesiyle başladı denilebilir. Bu on yıllık süreçte, krizi kolaylaştıran yapısal sorunların birçoğunun sabit olduğu konusunda yaygın bir inanç var gibi görünüyor. Dünyadaki bankaların kaldıraçlarını azaltmak için bir dizi yönetmelik getirildi. Bunların hala etkili olamadığı açıktır." dedi.

ABD'DE EKONOMİK DURGUNLUK

ABD ekonomisine de değinen Fortunato, "Geçtiğimiz hafta Fed (Amerikan Merkez Bankası), kısa ve uzun vadeli borçlanma maliyetleri arasında daralan makasla birlikte ABD'de ekonomik durgunluk riskinin artabileceğine dair kapsamlı bir rapor yayınlayarak piyasaları uyardı. Ekonomik krizin onuncu yıl dönümünde yayınlanan bu araştırma üç aylık ve 10 yıllık ekonomik verim arasındaki farkın derinlemesine analizine dayanıyor. Rapor korumacı politikalar yürüten Trump Amerikası için bir sinyal niteliğinde." diye konuştu.

2008 krizinin benzerinin kapıda olduğuna dikkati çeken Fortunato, "ABD'deki ekonomiyi iyileştirme politikalarının şu andaki durumu yetersiz. 10 yıl önceki krizi önleyecek politikalar iyi belirlenmemiş ki şu an halen kırılgan bir ekonomi örneği görüyoruz. 2008'deki Lehman Brothers krizinden bu yana on yıl geçmesine rağmen piyasaların henüz ders almadığı ortada. Önümüzdeki yıllarda, bu belki 2 yıl belki 5 yıl sonra, 2008'dekinden daha ciddi bir kriz yaşanabilir." dedi.

AVRUPA'DAKİ DURUM

Avrupa'daki iyileştirme politikalarının ABD'ye göre daha yavaş ilerlediğini belirten Fortunato, " Avrupa ekonomisinde rakamlara baktığınızda ABD'den daha kötü bir senaryo ile karşılaşacaksınız. Geçen yıl BM olarak hazırladığımız raporda belirttiğimiz gibi bu ekonomik iyileştirmenin yavaş olmasındaki en büyük sebep AB ülkeleri tarafından imzalanan ekonomik politika paketidir. Avrupa'da İtalya gibi Avro karşıtı piyasaları alarma geçen ülkelerin var olması ve uzlaşılamayan politik sebepler nedeniyle Avrupa ekonomisinde uzun vadede iyimser bir durum beklenmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Piergiuseppe Fortunato, şöyle devam etti:

"Avrupa tarihindeki en önemli hadiselerden biri olarak kayda geçecek olan Brexit (İngiltere'nin AB üyeliğinden ayrılması) müzakerelerinde henüz net bir politik neticeye varılmaması da Avrupa'daki piyasaları olumsuz etkiliyor. Angela Merkel Londra'daki bankaların merkezlerini Frankfurt'a taşımasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çünkü, bu durumun Almanya'ya bilhassa Frankfurt'a çok ciddi iş imkanları sağlayacağının farkında. Ancak Brexit müzakerelerinin neticelenmediği her günün Avrupa ekonomisine ciddi tahribatlar oluşturduğunun da altı çizilmelidir."