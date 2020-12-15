ABD'ye yaptırım tepkisi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompe ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmede Türkiye'ye yönelik alınan S-400 yaptırım kararına tepkiyi iletti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo görüştü. ABD Dışişleri Bakanı'na yaptırım kararına ilişkin tepki iletildi.
Çavuşoğlu ve Pompeo görüştü
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşerek, ABD’nin aldığı karara ilişkin tepkimizi dile getirdi." ifadeleri kullanıldı.
ABD'den Türkiye'ye S-400 yaptırımı
ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Başkanlık yetkililerinden Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit'in yaptırım listesine eklendiği bilgisi paylaşıldı.