ABD'ye suçüstü! Bu sevkiyatın izahı yok Amerika Birleşik Devletleri, Irak'tan Suriye'ye geçirdiği yaklaşık 55 tırda terör örgütüne kapalı kasalar, dört çeker araçlar ve iş makineleri gönderdi.

ABD, Irak'tan yaklaşık 55 tırla Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeye kapalı kasalar, dört çeker araçlar ve iş makineleri geçirdi. ABD, dün akşam saatlerinde Suriye-Irak sınırındaki Simelka kapısından yaklaşık 55 tırlık sevkiyat yaptı. YPG/PKK işgalindeki Ayn İsa ve Şeddadi bölgelere giden tırlarda kapalı kasalar, dört çeker araçlar ve iş makineleri olduğu görüldü. ABD, 4 Eylül'de de bölgeye içinde geniş araçlar, iş makinaları, yakıt tankerleri, jeneratörler bulunan 60 tır sokmuştu. Teröristler tünel kazmaya devam ediyor ABD'nin yardımları sürerken, YPG/PKK da Türkiye sınırında tünel kazma ve mevzi yapma faaliyetini sürdürüyor. Çalışmanın Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad'a 20 kilometre mesafedeki Suluk'ta sürdüğü öğrenildi. Anadolu Ajansı, 5 Eylül'de de örgütün halihazırda Aynularab, Tel Abyad ve Sırrin'de tüneller kazdığını duyurmuştu.

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