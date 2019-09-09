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ABD'ye suçüstü! Bu sevkiyatın izahı yok

Amerika Birleşik Devletleri, Irak'tan Suriye'ye geçirdiği yaklaşık 55 tırda terör örgütüne kapalı kasalar, dört çeker araçlar ve iş makineleri gönderdi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 12:17
ABD'ye suçüstü! Bu sevkiyatın izahı yok

ABD, Irak'tan yaklaşık 55 tırla Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeye kapalı kasalar, dört çeker araçlar ve iş makineleri geçirdi.

ABD, dün akşam saatlerinde Suriye-Irak sınırındaki Simelka kapısından yaklaşık 55 tırlık sevkiyat yaptı.

YPG/PKK işgalindeki Ayn İsa ve Şeddadi bölgelere giden tırlarda kapalı kasalar, dört çeker araçlar ve iş makineleri olduğu görüldü.

ABD, 4 Eylül'de de bölgeye içinde geniş araçlar, iş makinaları, yakıt tankerleri, jeneratörler bulunan 60 tır sokmuştu.

Teröristler tünel kazmaya devam ediyor

ABD'nin yardımları sürerken, YPG/PKK da Türkiye sınırında tünel kazma ve mevzi yapma faaliyetini sürdürüyor.

Çalışmanın Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad'a 20 kilometre mesafedeki Suluk'ta sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, 5 Eylül'de de örgütün halihazırda Aynularab, Tel Abyad ve Sırrin'de tüneller kazdığını duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 12:17
  1. Şanlıurfa
  2. ABD
  3. Irak

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  • Kaktus SydneyKaktus Sydney10 dk önce
    Hazirlik yapiyor kafirler; onlari tunelletine gommeyi nasip eylesin Ya’Rabb!

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