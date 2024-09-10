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Dünya ABD’ye şok üstüne şok! Yemen’de bir SİHA daha düşürüldü
Dünya

ABD’ye şok üstüne şok! Yemen’de bir SİHA daha düşürüldü

Yeniakit Publisher
2024-09-10 17:39:00 -
ABD’ye şok üstüne şok! Yemen’de bir SİHA daha düşürüldü

Yemen'de İran destekli Husiler, Amerika Birleşik Devleti'ne (ABD) ait SİHA'yı düşürdü. Yapılan açıklamada ABD’ye ait 9’uncu insansız hava aracının düşürüldüğü aktarıldı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı görüntülü açıklamada, Saada kenti semalarında ABD ordusuna ait bir MQ-9 tipi SİHA'yı düşürdüklerini ifade etti.

Seri, ABD'ye ait SİHA'nın Saada kenti semalarında saldırı görevi sırasında Husilere ait hava savunma sistemleri tarafından vurularak düşürüldüğü vurguladı.

"Düşürdüğümüz MQ-9 tipi SİHA sayısı 9'a yükseldi"

Sözcü Seri, kendilerini, ABD ve İsrail'e karşı Gazze Şeridi'ne destek cephesi olarak niteleyerek, "Böylece, Aksa Tufanı'na destek amacıyla başlattığımız Vaat Edilen Fetih ve Kutsal Cihat Savaşı boyunca düşürdüğümüz MQ-9 tipi SİHA sayısı 9'a yükseldi." ifadelerini kullandı.

 

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