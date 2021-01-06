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Dünya ABD’ye şok tehdit! "Kongre binasına uçuyoruz, Süleymani’nin intikamını alacağız”
Dünya

ABD’ye şok tehdit! "Kongre binasına uçuyoruz, Süleymani’nin intikamını alacağız”

New York’taki hava kulelerine gelen, “ABD Kongre Binası’na uçuyoruz, Kasım Süleymani’nin intikamını alacağız” şeklindeki sesli bildirim ülkeyi ayağa kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 10:04:00 -
ABD’ye şok tehdit! "Kongre binasına uçuyoruz, Süleymani’nin intikamını alacağız”

New York’ta bulunan hava trafik kontrol kuleleri, tüyler ürpertici bir ses kaydı aldı. Amerikan basınının yayımladığı habere göre kayıtta, “Çarşamba günü ABD Kongre Binası’na doğru bir uçak uçuruyor olacağız. Süleymani’nin intikamı alınacak.” denildiği bildirildi.

Aksam.com.tr’nin CBS News’ten aktardığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla 3 Ocak 2020’de öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani’nin intikamının bizzat ABD topraklarında alınacağını belirten tehdidin kim tarafından gönderildiği bilinmiyor.

Havacılık frekanslarına sızma olup olmadığını kontrol eden yetkililer, söz konusu saldırı tehdidinin gerçekçi olduğuna inanmasa da FBI’ın “Halka tehdit oluşturan her durumu ciddiyetle inceliyoruz.” açıklamasında bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan, hava trafik kontrol merkezlerine “rotasından çıkan her uçağın ivedilikle yetkililere bildirilmesi” talimatı gönderildi.

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