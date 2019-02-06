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ABD'ye sert uyarı: Suriye'den çekilin

İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney’in üst düzey danışmanı Ali Ekber Velayeti, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada,“Beğenseler de beğenmeseler de Amerikalılar Suriye’den çekilmeli” dedi.

06 Şubat 2019 Çarşamba 18:42
ABD'ye sert uyarı: Suriye'den çekilin

Türkiye, Rusya ve İran arasında 14 Şubat'ta Soçi'de yapılacak toplantı öncesinde, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim Tahran'ı ziyaret ediyor. İranlı yetkililer Muallim ile temaslarında, ABD'nin Suriye'den çekilmesi gerektiğini söyledi.

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Türkiye, Rusya ve İran arasında 14 Şubat’ta Soçi’de yapılacak toplantı öncesinde Tahran’ı ziyaret ediyor. Muallim’in bu üçlü toplantı öncesinde müzakereler için Tahran’a gittiği belirtilirken, İran basını toplantılarda konuşulanları aktardı. Bu göre Muallim’in temaslarında, ABD’nin Suriye’den çekilmesi meselesi öne çıktı.

"ABD Suriye'den çekilmeli"

İran basınına göre, ülkenin ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney’in üst düzey danışmanı Ali Ekber Velayeti, “Beğenseler de beğenmeseler de Amerikalılar Suriye’den çekilmeli” dedi. Velayeti, “Şu an Suriye topralarının yüzde 90’ı hükümet kontrolü altında ve geri kalanı da kısa süre içinde Suriye ordusu tarafından özgürleştirilecek” ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise Muallim ile görüşmesinde “İslam Cumhuriyeti’nin en önemli bölgesel ve dış politika hedeflerinden biri, Suriye’nin istikrarı ve topyekûn güvenliği” dedi.

 

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 18:42
  1. ABD
  2. Suriye
  3. İran

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