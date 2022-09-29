ABD’ye rağmen Çin’e dev yatırim

Yeni Akit Ankara

Ticaret Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Çin anakarasına yapılan doğrudan yabancı yatırımın (DYY), fiili kullanımda, yılın ilk sekiz ayında yıllık yüzde 16,4 artarak 892,74 milyar yuana ulaştığını söyledi. ABD doları bazında, giriş yıllık yüzde 20,2 artarak 138,41 milyar dolara ulaştı.

Bakanlıktan alınan verilere göre, hizmet sektörü doğrudan yabancı yatırım girişinin yıllık yüzde 8,7 artışla 662,13 milyar yuan’a yükseldiğini, yüksek teknoloji sektörlerinin ise bir önceki yıla göre yüzde 33,6 arttığını gösterdi. Spesifik olarak, yüksek teknolojili imalat sektöründeki DYY bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43.1 artarken, yüksek teknolojili hizmet sektöründeki bu yıllık yüzde 31 arttı.

Söz konusu dönemde Kore Cumhuriyeti, Almanya, Japonya ve Birleşik Krallık’tan yapılan yatırımlar sırasıyla yüzde 58,9, yüzde 30,3, yüzde 26,8 ve yüzde 17,2 arttı. Ülkenin batı bölgesine akan DYY, bir önceki yıla göre yüzde 43 artış bildirdi, bunu orta bölgede yüzde 27,6 ve doğu bölgesinde yüzde 14,3 izledi.