ABD'ye kötü haberi verdi: Durum belirsiz

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonominin önündeki yolun "fevkalede belirsiz" olduğunu ve büyük ölçüde virüsün kontrol altına alınmasındaki başarıya bağlı olduğunu belirtti

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'nin gelecek görünümünün "fevkalede belirsiz" olduğunu açıkladı. Powell dün gece yaptığı açıklamada, ABD'nin gelecek görünümünün hem koronavirüsün kontrol altına alınmasına hem de hükümetin toparlanmayı destekleme konusundaki çabalarına bağlı olduğunu belirtti.

Fed Başkanı, koronavirüs salgınını yavaşlatmak için bazı yerlerde aylar süren tecrit uygulaması ve işletmelerin kapatılmasından sonra son haftalarda ekonomik faaliyetin düzelmeye başladığını ifade etti.

Powell, "Yeni ve önemli bir sürece girdik ve bunu tahmin edilenden daha çabuk yaptık. Ekonomik faaliyetlerin yeniden canlanması memnuniyetle karşılansa da, bu durum, başta virüsün kontrol altında tutulma zarureti gibi yeni bazı zorlukları da beraberinde getiriyor" dedi.

Hala üretim çıktısının ve istihdamın kriz öncesi seviyenin çok altında olduğunu belirten Powell, "Ekonominin gitmekte olduğu yol fevkalede belirsiz ve bu durum büyük ölçüde bizim virüsü kontrol altında tutmadaki başarımıza bağlı" diye belirtti.