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Dünya ABD'ye ikaz: Bunu yapmazsanız...
Dünya

ABD'ye ikaz: Bunu yapmazsanız...

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ülkesinin, "ABD'nin, uluslararası kurumlardaki İranlı diplomatlara yönelik yasa dışı eylemlerini durdurmaması halinde" Uluslararası Adalet Divanına şikayette bulunacağını belirten bir uyarı notunun Washington yönetimine iletildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 22:31:00 -
ABD'ye ikaz: Bunu yapmazsanız...

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ülkesinin, "ABD'nin, uluslararası kurumlardaki İranlı diplomatlara yönelik yasa dışı eylemlerini durdurmaması halinde" Uluslararası Adalet Divanına şikayette bulunacağını belirten bir uyarı notunun Washington yönetimine iletildiğini duyurdu.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hatibzade yaptığı açıklamada, İran Dışişleri Bakanlığının İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi aracılığıyla Washington yönetimine bir uyarı notu gönderdiğini belirtti.

Hatibzade, notta, Washington yönetiminin Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi merkezleri ABD'de olan uluslararası kurumlardaki İranlı diplomatlara yönelik yasa dışı eylemlerini durdurmadığı takdirde merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Adalet Divanına başvuracaklarının ifade edildiğini bildirdi.

ABD yönetiminin söz konusu kurumlardaki İranlı diplomatlara yönelik uzun süredir uluslararası yasalara aykırı olarak zorluk çıkardığını belirten Hatibzade, bu durumun diplomatların çalışmalarını aksattığını belirtti.

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